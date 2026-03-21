So hart trifft der Spritpreis-Schock Chemnitzer Unternehmen

Chemnitz - Die Spritpreise kennen derzeit nur eine Richtung: nach oben. Was Autofahrern wehtut, wird für Branchen mit großem Fuhrpark zur echten Belastung. In Chemnitz spüren das unter anderem die Johanniter und die Spedition Weise in Siegmar.

Ingo Reichel (55) ist Regionalvorstand bei den Johannitern Chemnitz-Erzgebirge. © Johanniter-Unfallhilfe

"500 Euro kostet uns die derzeitige Situation für unsere 200 Fahrzeuge täglich mehr", sagt Johanniter-Regionalvorstand Ingo Reichel (55). Betroffen seien nicht nur Rettungsdienst-Fahrzeuge, sondern auch die Kleinwagen der ambulanten Pflege und Dienstfahrzeuge der Verwaltung. "Natürlich spüren wir das sofort."

Ganz wehrlos sind die Johanniter jedoch nicht. "Wir haben vor fünf Jahren mit den ersten E-Fahrzeugen in der Pflege begonnen", sagt Reichel. Inzwischen seien fast 30 E-Fahrzeuge im Verband im Einsatz. Vor allem in der ambulanten Pflege und bei kleineren Dienstwagen funktioniere das gut.

Nach eigenen Angaben sparen die Johanniter mit einem Elektro-Kleinwagen rund 9 Euro pro 100 Kilometer gegenüber einem Verbrenner. Für schwere Fahrzeuge sei das aber noch keine Lösung.

"Großfahrzeuge im Bereich Fahrdienst gibt es noch nicht in einem Sortiment, das für uns wirklich einsetzbar wäre." Problematisch seien vor allem Reichweite und Ladeinfrastruktur.