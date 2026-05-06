Stahlgigant über der Chemnitz: Großbaustelle geht vorwärts

Chemnitz - Mitten in der Nacht hob ein großer Kran einen Stahlgiganten über die Chemnitz: Unter grellem Scheinwerferlicht schwebte die neue Fußgängerbrücke am Chemnitzer Falkeplatz Zentimeter für Zentimeter in ihre Position.

Unter Scheinwerferlicht wurde in der Nacht zum Mittwoch die neue Brücke eingehoben. © Jan Härtel

Gegen 20 Uhr musste dafür am Dienstag die Theaterstraße gesperrt werden. Mit Blaulicht-Begleitung trafen gegen Mitternacht die Brückenteile ein, wurden per Autokran angehoben und passgenau eingesetzt. "Bis 4 Uhr hat die Maßnahme gedauert", sagt VMS-Sprecher Falk Ester (57). "Es lief alles reibungslos."

Die knapp drei Meter breite Brücke ist für Fußgänger und Radfahrer gedacht. Sie entsteht im Zuge der Bauarbeiten für das "Chemnitzer Modell", da der bisherige Fußweg über die Chemnitz am Falkeplatz wegfällt.

Aktuell fehlen noch die Belagsplatten, erst danach kann die Brücke freigegeben werden. Ein genauer Termin steht noch aus.

Laut Ester soll die Brücke anschließend bis zum Ende des Bauabschnitts am Falkeplatz in Betrieb bleiben – also voraussichtlich bis Ende 2028.