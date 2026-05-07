Neonazi Liebich in tschechischem Horror-Knast: Darum will sie nicht ausgeliefert werden

Chemnitz/Pilsen - Seit fast einem Monat sitzt die Rechtsextremistin Marla Svenja Liebich (55) in Pilsen hinter Gittern – genauer gesagt im absoluten Horror-Knast von Tschechien! Immer wieder jammerte die 55-Jährige über die Haftbedingungen. Paradox: Eine Abschiebung nach Deutschland will sie mit allen Mitteln verhindern.

Mit Handtasche, Hut, Gehstock und Frauenkleidern – so präsentierte sich Marla Svenja Liebich (55, vorher Sven) nach der Geschlechtsänderung. © DPA

Der Knast in Pilsen ist ein düsterer, dunkler Ort – bekannt aus der Netflix-Serie "Die härtesten Gefängnisse der Welt".

Liebich berichtete in Briefen, die auf ihrem "X"-Account veröffentlicht werden, von Mini-Zellen, knappen Duschzeiten und einer Nackt-Kontrolle. Weil sie eine Blutabnahme verweigerte, hatte die 55-Jährige sogar Angst, gefoltert zu werden.

Fakt ist: Tschechien will die Rechtsextremistin so schnell wie möglich nach Deutschland schicken – doch einen Auslieferungsantrag lehnte sie ab.

Nun steht am 18. Mai eine Abschiebeverhandlung in Tschechien an. Liebich kündigte an, Rechtsmittel einzulegen, "sollte man versuchen, mich nach Deutschland abzuschieben".

Verrückt! Obwohl die Haftbedingungen in Tschechien laut ihren eigenen Aussagen schrecklich sind, will sie bleiben. In Deutschland gäbe es für Frauen "ungeeignete Haftbedingungen", schrieb Liebich als Begründung.