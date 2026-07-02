So sieht der Chemnitzer Nischel innen aus: Karl Marx hat jetzt ein Loch im Kopf

Chemnitz - Einem großen Philosophen in den Kopf zu schauen - diese Möglichkeit hat Seltenheitswert: Am Mittwoch hatte ein Team der TU Chemnitz , das Karl Marx mithilfe einer Hebebühne auf den Scheitel kletterte, die Gelegenheit dazu.

Tino Bochmann (l.) und Marvin Uhlig von der TU Chemnitz mit dem Stück "Marx-Schädel", das sie als Materialprobe entnommen haben. © Ralph Kunz

Als Vorbereitung für die geplante Sanierung des Monumentes wurden zunächst Löcher in die Bronze gebohrt, dann eine Materialprobe von zehn mal zehn Zentimetern entnommen und mit einer Kamera ins Innere geschaut.

"Wir konnten zwar nicht die Gedanken von Karl Marx lesen, aber der erste Blick seit 1971 ins Innere des Kopfes war wichtig, um die weiteren Schritte zu planen", so Holger Letsch (58) von der Professur für Schweißtechnik.

Die erste Überraschung gab es bereits mit der Entnahme der Probe, in der eine Schraube steckte: "Wir wollten eigentlich die Platte öffnen, die beim Bau zuletzt nur mit Schweißnähten geschlossen wurde. Jetzt haben wir bemerkt, dass es die Nachbarplatte war", so Letsch.

Auch Götz Rommel (55) vom Gebäudemanagement der Stadt verfolgte den Eingriff mit Spannung: "Wir haben zwar die Konstruktionspläne, die ein Traggerüst im Inneren zeigen, aber es ist nicht bekannt, wie es gegen Korrosion geschützt wurde."

Unklar ist auch, ob die Büste ausschließlich mit einer Verschraubung zusammenhält oder das Gerüst im Inneren eine tragende Funktion hat.