Was ist denn da am Chemnitzer Nischel los?

Chemnitz - Heikler Eingriff am Karl-Marx-Monument in Chemnitz ! Am Mittwochmorgen wurde am Nischel in der Innenstadt der Bohrer angesetzt.

Am Mittwoch wurde am Nischel der Bohrer angesetzt. © Ralph Kunz

Eine Operation am offenen Schädel - das sind die Vorbereitungen für eine umfassende Restaurierung des wohl berühmtesten Wahrzeichens von Chemnitz. Denn nach über 50 Jahren Standzeit sickert aus dem Monument Feuchtigkeit.

Am Morgen wurde im strömenden Regen aus dem Denkmal an der Brückenstraße eine Materialprobe entnommen.

"Aktuell ist unklar, in welchem Zustand sich der Innenraum der Bronzeplastik befindet. Obwohl Pläne vorliegen, kann nicht mit absoluter Sicherheit gesagt werden, ob ein Stahlgerüst die Konstruktion trägt oder allein eine Schraubenkonstruktion, wie beim Denkmal 'Revolutionäre Matrosen' in Rostock. Beide Denkmale stammen aus derselben Werkstatt in der damaligen Sowjetunion", teilte die Stadt mit.

Die heutige Probeentnahme ist nötig, damit später beim Öffnen durch Schweißarbeiten das Material der Bronzeplatten nicht beschädigt wird.