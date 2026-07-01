WM-Blues in Chemnitz: Wie geht es mit dem Public Viewing weiter?

Chemnitz - Der Traum vom Weltmeistertitel ist für Deutschland geplatzt. Bedeutet das auch das Ende fürs gemeinsame Fußballschauen in Chemnitz ?

Martin Kaufmann serviert bis zum Turnierende die WM-Specials im Hans im Glück. © Kristin Schmidt

Beim Public Viewing auf dem Schloßberg verfolgten jeweils rund 4000 Fans die vier Deutschlandspiele auf der Großleinwand. Jetzt ist dort allerdings Schluss mit Fußball: "Auf der großen Leinwand zeigen wir keine WM-Spiele mehr", so TAG24-Verkaufsleiter Marko Pentke (51).

"Wir konzentrieren uns jetzt auf das Sommerkino am übernächsten Wochenende." Wo in den vergangenen zwei Wochen noch mitgefiebert wurde, flimmern dann vom 9. bis 12. Juli stattdessen täglich zwei Kinofilme über die Leinwand - alle kostenfrei.

Wer die verbleibenden WM-Partien trotzdem in Gesellschaft verfolgen möchte, hat weiterhin einige Möglichkeiten: Im Miramar werden alle Spiele während der Öffnungszeiten live übertragen.

Fußballfans kommen außerdem im Hans im Glück in der Inneren Klosterstraße auf ihre Kosten. Dort bleibt die WM-Special-Edition mit amerikanischem Burger, kanadischen Pancakes und mexikanischen Tortilla-Chips bis zum Turnierende auf der Speisekarte.