Spielerisch die Stadt entdecken: Chemnitz? Bingo!

Im Kulturhauptstadtjahr entstand das Stadt-Bingo in Chemnitz. Nun können alle mitmachen. TAG24 hat den Selbstversuch gewagt.

Von Amelie Fromm

Chemnitz - Die Stadt Chemnitz mal spielerisch entdecken - mit Bingo! TAG24 hat den Selbstversuch gewagt.

Marika Fischer (43, l.), Geschäftsführerin des Tourismusverband Chemnitz Zwickau Region e. V. und Josephine Hage (43) von der Maker-Region sind stolz auf das Stadt-Bingo.
Marika Fischer (43, l.), Geschäftsführerin des Tourismusverband Chemnitz Zwickau Region e. V. und Josephine Hage (43) von der Maker-Region sind stolz auf das Stadt-Bingo.  © Petra Hornig

Das Stadt-Bingo entstand im Kulturhauptstadtjahr und wurde zunächst mit internationalen Delegationen getestet. Jetzt können alle mitmachen.

"Mit dem Stadt-Bingo laden wir Menschen ein, Chemnitz mit neuen Augen zu sehen und bekannte Wege neu zu entdecken", sagt Josephine Hage, Projektleiterin der Maker-Region.

Auf den Bögen stehen 25 Begriffe, die es in der Stadt zu entdecken gilt: von "Spiegelung" über "architektonische Moderne" und "Industriekultur" hin zu "typischer Chemnitzer Jargon".

Das muss ich, als zugezogene Chemnitzerin, direkt testen. Also: Stift raus und ab geht's. Startpunkt: Markt.

Am Rathaus kann ich direkt einen "besonderen Klang" abstreichen - das Carillon im Turm des Neuen Rathauses. Auf dem Wochenmarkt folgt Feld zwei - der typische Chemnitzer Jargon.

TAG24-Redakteurin Amélie Fromm (27) testet das Bingo in der Innenstadt.
TAG24-Redakteurin Amélie Fromm (27) testet das Bingo in der Innenstadt.  © Petra Hornig
Stadt-Bingo soll Menschen ins Gespräch bringen

Die Bingokarten gibt es auf Deutsch, Englisch und Tschechisch.
Die Bingokarten gibt es auf Deutsch, Englisch und Tschechisch.  © Petra Hornig

"Jemand, der seit weniger als fünf Jahren in Chemnitz lebt" - das bin ich... zählt, oder? Im Zweifel: einfach abhaken.

Weiter geht es zum Roten Turm. Die ehemalige Stadtmauer zähle ich als "etwas Verschwundenes". Und dann der Doppel-Treffer: Die Fassade Stadthalle spiegelt sich in den Fenstern der Galerie Roter Turm. Da hake ich architektonische Moderne gleich mit ab.

Hage würde die Fassade sogar noch an einer anderen Stelle abkreuzen: "Für mich ist sie eine besondere Verbindung." Heißt: Beim Stadt-Bingo sind eigene Interpretationen ausdrücklich erlaubt. "Es geht nicht nur darum, Dinge oder Architektur zu entdecken, sondern auch mit Menschen ins Gespräch zu kommen."

Wer jetzt selbst auf Bingo-Jagd gehen will: Die Spielbögen gibt es in der Tourist-Information am Markt, samstags in der Hartmannfabrik sowie unter www.chemnitz2025.de/downloads.

