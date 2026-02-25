Spielerisch die Stadt entdecken: Chemnitz? Bingo!

Chemnitz - Die Stadt Chemnitz mal spielerisch entdecken - mit Bingo! TAG24 hat den Selbstversuch gewagt.

Marika Fischer (43, l.), Geschäftsführerin des Tourismusverband Chemnitz Zwickau Region e. V. und Josephine Hage (43) von der Maker-Region sind stolz auf das Stadt-Bingo. © Petra Hornig

Das Stadt-Bingo entstand im Kulturhauptstadtjahr und wurde zunächst mit internationalen Delegationen getestet. Jetzt können alle mitmachen.

"Mit dem Stadt-Bingo laden wir Menschen ein, Chemnitz mit neuen Augen zu sehen und bekannte Wege neu zu entdecken", sagt Josephine Hage, Projektleiterin der Maker-Region.

Auf den Bögen stehen 25 Begriffe, die es in der Stadt zu entdecken gilt: von "Spiegelung" über "architektonische Moderne" und "Industriekultur" hin zu "typischer Chemnitzer Jargon".

Das muss ich, als zugezogene Chemnitzerin, direkt testen. Also: Stift raus und ab geht's. Startpunkt: Markt.

Am Rathaus kann ich direkt einen "besonderen Klang" abstreichen - das Carillon im Turm des Neuen Rathauses. Auf dem Wochenmarkt folgt Feld zwei - der typische Chemnitzer Jargon.