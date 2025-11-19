Sperrung auf Bundesstraße: Baustelle am Grenzübergang Reitzenhain
Marienberg - Neue Baustelle ab Donnerstag im Erzgebirge!
Laut Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) starten dann die Arbeiten für die Fahrbahnerneuerung der B174 südlich von Reitzenhain.
"Im Bereich des Grenzüberganges zwischen Grenzbrücke und Parkplatz werden die Asphaltdeckschicht, -binderschicht und -tragschicht erneuert", heißt es weiter.
Abschließend wird dann noch die Fahrbahnmarkierung erneuert.
Bis 26. November sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.
Während der Bauarbeiten muss die B174 halbseitig gesperrt werden. Der Verkehr wird durch eine Ampelanlage an der Baustelle vorbeigeführt.
Die Gesamtkosten der Baumaßnahme belaufen sich auf circa 10.000 Euro.
Titelfoto: Uwe Meinhold