Sperrung auf Bundesstraße: Baustelle am Grenzübergang Reitzenhain

Marienberg - Neue Baustelle ab Donnerstag im Erzgebirge !

Die B174 muss ab Donnerstag halbseitig gesperrt werden. (Symbolbild) © Uwe Meinhold

Laut Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) starten dann die Arbeiten für die Fahrbahnerneuerung der B174 südlich von Reitzenhain.

"Im Bereich des Grenzüberganges zwischen Grenzbrücke und Parkplatz werden die Asphaltdeckschicht, -binderschicht und -tragschicht erneuert", heißt es weiter.

Abschließend wird dann noch die Fahrbahnmarkierung erneuert.

Bis 26. November sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.