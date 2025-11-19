Zahnschmerzen oder Hand verbrannt? Kein Problem! Hier bekommt Ihr am Feiertag Hilfe

Chemnitz - Der Buß- und Bettag unterbricht in Sachsen für viele die Arbeitswoche. Natürlich kann auch an einem Feiertag etwas passieren. Egal ob Zahnschmerzen oder sogar eine Havarie: Wir verraten, wo Ihr in Chemnitz Hilfe bekommt.

Unfälle passieren auch an Feiertagen. In Chemnitz haben verschiedene Ärzte dafür Bereitschaftsdienst. (Symbolbild) © 123rf/antoniodiaz

Hausärztlicher Bereitschaftsdienst für nicht gehfähige Patienten bei akuten Erkrankungen bis Donnerstag, 7 Uhr unter der Nummer 116117.

Bei lebensbedrohlichen Notfällen gilt der Notruf 112.

Zusätzlich findet Ihr auch alle weiteren Informationen und mögliche Änderungen unter: www.kvs-sachsen.de.

Allgemeinärztlicher Notdienst für gehfähige Patienten am Mittwoch von 9 bis 19 Uhr:

Bereitschaftspraxis der KV Sachsen am Klinikum Chemnitz gGmbH, Flemmingstraße 4 (Haus B/Erdgeschoss)

DRK Gemeinnützige Krankenhaus GmbH Sachsen, DRK Krankenhaus Rabenstein, Unritzstraße 23

Kinderärztlicher Notdienst am Mittwoch von 9 bis 19 Uhr: Bereitschaftspraxis der KV Sachsen am Klinikum Chemnitz gGmbH, Flemmingstraße 4 (Haus B/Erdgeschoss)