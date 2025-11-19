Zahnschmerzen oder Hand verbrannt? Kein Problem! Hier bekommt Ihr am Feiertag Hilfe
Chemnitz - Der Buß- und Bettag unterbricht in Sachsen für viele die Arbeitswoche. Natürlich kann auch an einem Feiertag etwas passieren. Egal ob Zahnschmerzen oder sogar eine Havarie: Wir verraten, wo Ihr in Chemnitz Hilfe bekommt.
Hausärztlicher Bereitschaftsdienst für nicht gehfähige Patienten bei akuten Erkrankungen bis Donnerstag, 7 Uhr unter der Nummer 116117.
Bei lebensbedrohlichen Notfällen gilt der Notruf 112.
Zusätzlich findet Ihr auch alle weiteren Informationen und mögliche Änderungen unter: www.kvs-sachsen.de.
Allgemeinärztlicher Notdienst für gehfähige Patienten am Mittwoch von 9 bis 19 Uhr:
- Bereitschaftspraxis der KV Sachsen am Klinikum Chemnitz gGmbH, Flemmingstraße 4 (Haus B/Erdgeschoss)
- DRK Gemeinnützige Krankenhaus GmbH Sachsen, DRK Krankenhaus Rabenstein, Unritzstraße 23
Kinderärztlicher Notdienst am Mittwoch von 9 bis 19 Uhr: Bereitschaftspraxis der KV Sachsen am Klinikum Chemnitz gGmbH, Flemmingstraße 4 (Haus B/Erdgeschoss)
Von Augenarzt bis Zahnarzt
Augenärztliche Bereitschaft, Chirurgische Bereitschaft, HNO-ärztliche Bereitschaft am Mittwoch von 9 bis 19 Uhr: Bereitschaftspraxis der KV Sachsen am Klinikum Chemnitz gGmbH, Flemmingstraße 4 (Haus B/Erdgeschoss)
Zahnärztliche Bereitschaft am Mittwoch von 9 bis 11 sowie von 16 bis 18 Uhr: ZÄ Kreutzer, Eisenweg 20, Telefonnummer: 0371/241012
Bitte meldet Euch vorher telefonisch in der Praxis an! Aktuelle Änderungen findet Ihr auch unter www.zahnaerzte-in-sachsen.de.
Apotheken von Mittwoch, 8 Uhr, bis Donnerstag, 8 Uhr:
- Apotheke am Silberbach, Chemnitzer Straße 65, Tel. 0371/266780
- Schwanen-Apotheke, Karl-Liebknecht-Straße 29, Tel. 0371/415602
Tierärztlicher Notdienst Di./Mi.: Tel. 01805/843736 (kostenpflichtig: 0,14 €/min aus dem Festnetz, 0,42 €/min aus dem Mobilfunknetz)
Auch die Telefonseelsorge ist erreichbar
Gift-Notruf: 0361/730730
Störungen im Versorgungsgebiet der eins energie in Sachsen GmbH: Strom Tel. 0800/111148910; Erdgas Tel. 0800/111148920; Trinkwasser Tel. 0800/111148930; Fernwärme/-kälte Tel. 0800/111148940; Stadtbeleuchtung Tel. 0800/111148911
Telefonseelsorge: 0800/1110111 oder unter der Rufnummer 0800/1110222
