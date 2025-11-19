Zahnschmerzen oder Hand verbrannt? Kein Problem! Hier bekommt Ihr am Feiertag Hilfe

Der Buß- und Bettag unterbricht in Sachsen die Arbeitswoche. Auch an einem Feiertag kann etwas passieren. Wir verraten, wo Ihr in Chemnitz Hilfe bekommt.

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - Der Buß- und Bettag unterbricht in Sachsen für viele die Arbeitswoche. Natürlich kann auch an einem Feiertag etwas passieren. Egal ob Zahnschmerzen oder sogar eine Havarie: Wir verraten, wo Ihr in Chemnitz Hilfe bekommt.

Unfälle passieren auch an Feiertagen. In Chemnitz haben verschiedene Ärzte dafür Bereitschaftsdienst. (Symbolbild)
Hausärztlicher Bereitschaftsdienst für nicht gehfähige Patienten bei akuten Erkrankungen bis Donnerstag, 7 Uhr unter der Nummer 116117.

Bei lebensbedrohlichen Notfällen gilt der Notruf 112.

Zusätzlich findet Ihr auch alle weiteren Informationen und mögliche Änderungen unter: www.kvs-sachsen.de.

Allgemeinärztlicher Notdienst für gehfähige Patienten am Mittwoch von 9 bis 19 Uhr:

  • Bereitschaftspraxis der KV Sachsen am Klinikum Chemnitz gGmbH, Flemmingstraße 4 (Haus B/Erdgeschoss)
  • DRK Gemeinnützige Krankenhaus GmbH Sachsen, DRK Krankenhaus Rabenstein, Unritzstraße 23

Kinderärztlicher Notdienst am Mittwoch von 9 bis 19 Uhr: Bereitschaftspraxis der KV Sachsen am Klinikum Chemnitz gGmbH, Flemmingstraße 4 (Haus B/Erdgeschoss)

Von Augenarzt bis Zahnarzt

Auch die Apotheken haben einen Bereitschaftsdienst.
Augenärztliche Bereitschaft, Chirurgische Bereitschaft, HNO-ärztliche Bereitschaft am Mittwoch von 9 bis 19 Uhr: Bereitschaftspraxis der KV Sachsen am Klinikum Chemnitz gGmbH, Flemmingstraße 4 (Haus B/Erdgeschoss)

Zahnärztliche Bereitschaft am Mittwoch von 9 bis 11 sowie von 16 bis 18 Uhr: ZÄ Kreutzer, Eisenweg 20, Telefonnummer: 0371/241012

Bitte meldet Euch vorher telefonisch in der Praxis an! Aktuelle Änderungen findet Ihr auch unter www.zahnaerzte-in-sachsen.de.

Apotheken von Mittwoch, 8 Uhr, bis Donnerstag, 8 Uhr:

  • Apotheke am Silberbach, Chemnitzer Straße 65, Tel. 0371/266780
  • Schwanen-Apotheke, Karl-Liebknecht-Straße 29, Tel. 0371/415602

Tierärztlicher Notdienst Di./Mi.: Tel. 01805/843736 (kostenpflichtig: 0,14 €/min aus dem Festnetz, 0,42 €/min aus dem Mobilfunknetz)

Auch die Telefonseelsorge ist erreichbar

Gift-Notruf: 0361/730730

Störungen im Versorgungsgebiet der eins energie in Sachsen GmbH: Strom Tel. 0800/111148910; Erdgas Tel. 0800/111148920; Trinkwasser Tel. 0800/111148930; Fernwärme/-kälte Tel. 0800/111148940; Stadtbeleuchtung Tel. 0800/111148911

Telefonseelsorge: 0800/1110111 oder unter der Rufnummer 0800/1110222

Mehr zum Thema Chemnitz Lokal: