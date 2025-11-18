Chemnitzer Premiumradweg: Wie sehr wird er genutzt?

Chemnitz - Auf dem Premiumradweg in Chemnitz sind nach der Brückeneröffnung deutlich mehr Radfahrer unterwegs.

Der Premiumradweg führt seit Mitte Oktober über die Kalkstraße. © Kristin Schmidt

Wie die Stadt mitteilte, hat der Radverkehr seit Mitte Oktober spürbar zugenommen. Das habe eine aktuelle Zählung an zwei Stellen in der Nähe der Brücke ergeben.

"Es wurde eine deutliche Steigerung gegenüber den Ergebnissen der Vorjahre 2023 und 2024 verzeichnet", heißt es.

Besonders der Freizeitverkehr am Wochenende mit mehr als 1000 Radelnden habe pro Tag stark zugenommen.

Ende Oktober wurde ein Spitzenwert von 1027 Radelnden an einem Tag gezählt, im August des vergangenen Jahres lag der Spitzenwert bei 777 Radfahrern.

Somit nutzten 100 Radler mehr pro Tag den Radweg nach der Brückeneröffnung über der Kalkstraße.

