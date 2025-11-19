Immer wieder Container in Flammen: Liegt es an falsch entsorgten Vapes?

Chemnitz - Immer mehr junge Menschen greifen heute lieber zur Vape (elektronische Zigarette) als zur klassischen Kippe - bunt, süß, überall zu kaufen. Das Problem: Die kleinen Wegwerfgeräte enthalten einen Akku. Zudem landen die Vapes vermehrt im normalen Müll, wo sie eigentlich nicht hingehören. Wie gefährlich ist das für die Chemnitzer Entsorgungsbetriebe?

Im September ging ein Container in einem Chemnitzer Entsorgungsunternehmen in Flammen auf. © Haertelpress

Ob falsch entsorgte Vapes dafür verantwortlich sind, ist bislang unbekannt. Laut dem Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb (ASR) ist die Gefahr durch die elektronischen Zigaretten nicht zu unterschätzen. "Sind die falsch entsorgten elektrischen Geräte sehr klein, was gerade bei E-Zigaretten zutrifft, werden diese bei einer Sichtkontrolle häufig nicht entdeckt und landen als potenzielle Brandgefahr im Entsorgungsfahrzeug", heißt es dazu.

Der ASR bestätigt: In der Vergangenheit kam es bereits in den Entsorgungsfahrzeugen zu Bränden. Diese seien auf falsch entsorgte Elektrogeräte/Batterien zurückzuführen. "Inwieweit es sich bei diesen um Einweg-E-Zigaretten handelt, wird nicht erfasst", so ein ASR-Sprecher.

Generell haben Elektrogeräte und Batterien im Restabfall oder der gelben Tonne nichts zu suchen. "Werden diese Abfälle in den Tonnen vom Entsorgungspersonal entdeckt, bleibt die Tonne ungeleert stehen", heißt es dazu.