"Sport Chemmy" holt den Nachwuchs ins Rampenlicht

Chemnitz - Am 25. April wird in Chemnitz wieder der "Sport Chemmy" vergeben. Im Kraftverkehr Chemnitz stehen dabei vor allem die Leistungen des vergangenen Jahres im Mittelpunkt.

Veranstalter Sven Hertwig (exclusiv events, v.l.), Jens Köhler (Präsident Stadtsportbund Chemnitz) und Ronny Kaiser (stellvertretender Leiter Olympiastützpunkt) zeigen den Chemmy. © Kristin Schmidt

Geehrt werden die beste Sportlerin und der beste Sportler, außerdem die Mannschaft und der Nachwuchssportler des Jahres 2025. Wie im vergangenen Jahr gibt es auch den Publikums-Chemmy.

"Neu dabei ist die Auszeichnung des Elite-Sportschülers der Stadt", sagt Ronny Kaiser, stellvertretender Leiter des Olympiastützpunkts. Dieser werde schon seit vielen Jahren gekürt, in diesem Jahr jedoch erstmals im öffentlichen und festlichen Rahmen. "Bei der Wahl geht es [sowohl] um die sportlichen als auch die schulischen Leistungen der Nachwuchssportler."

Jens Köhler, Präsident des Stadtsportbundes: "Es ist extrem wichtig, dass wir diese Veranstaltung haben, um unsere Sportler zu ehren. Es gibt in Chemnitz viele starke Nachwuchssportler, die irgendwann vielleicht auf dieser Bühne stehen."