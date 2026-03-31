"Sport Chemmy" holt den Nachwuchs ins Rampenlicht
Chemnitz - Am 25. April wird in Chemnitz wieder der "Sport Chemmy" vergeben. Im Kraftverkehr Chemnitz stehen dabei vor allem die Leistungen des vergangenen Jahres im Mittelpunkt.
Geehrt werden die beste Sportlerin und der beste Sportler, außerdem die Mannschaft und der Nachwuchssportler des Jahres 2025. Wie im vergangenen Jahr gibt es auch den Publikums-Chemmy.
"Neu dabei ist die Auszeichnung des Elite-Sportschülers der Stadt", sagt Ronny Kaiser, stellvertretender Leiter des Olympiastützpunkts. Dieser werde schon seit vielen Jahren gekürt, in diesem Jahr jedoch erstmals im öffentlichen und festlichen Rahmen. "Bei der Wahl geht es [sowohl] um die sportlichen als auch die schulischen Leistungen der Nachwuchssportler."
Jens Köhler, Präsident des Stadtsportbundes: "Es ist extrem wichtig, dass wir diese Veranstaltung haben, um unsere Sportler zu ehren. Es gibt in Chemnitz viele starke Nachwuchssportler, die irgendwann vielleicht auf dieser Bühne stehen."
Neben den Ehrungen setzen die Organisatoren auch auf einen Show-Abend mit prominenten Gästen aus dem Sport. Neu ist in diesem Jahr zudem eine Charity-Tombola, deren Erlöse Chemnitzer Vereinen zugute kommen sollen.
Titelfoto: Kristin Schmidt