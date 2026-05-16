Diese Ärzte und Apotheken haben am langen Feiertagswochenende Dienst

976 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Ein Notfall ist schnell passiert, doch wo findet man am langen Wochenende Hilfe? Hier erfahrt Ihr, welche Ärzte in Chemnitz Notdienst haben.

Von Victoria Winkel

Chemnitz - Christi Himmelfahrt beschert uns das nächste lange Wochenende in diesem Monat. An den freien Tagen kann es aber auch zu einem Notfall kommen und Ihr müsst ungeplant zum Arzt oder in eine Apotheke. Damit Ihr im Ernstfall abgesichert seid, verraten wir Euch, wo es in Chemnitz Hilfe gibt.

An dem langen Wochenende haben verschiedene Apotheken in Chemnitz Notdienst. (Symbolbild)
An dem langen Wochenende haben verschiedene Apotheken in Chemnitz Notdienst. (Symbolbild)  © 123RF/halfpoint

Hausärztlicher Bereitschaftsdienst für nicht gehfähige Patienten bei akuten Erkrankungen Donnerstag von 7 Uhr bis Montag, 7 Uhr: Tel. 116117

Bei lebensbedrohlichen Notfällen gilt der Notruf 112.

Allgemeinärztlicher Notdienst für gehfähige Patienten Freitag bis Sonntag jeweils von 9 bis 19 Uhr: Bereitschaftspraxis der KV Sachsen am Klinikum Chemnitz gGmbH, Flemmingstraße 4 (Haus B/Erdgeschoss); DRK Gemeinnützige Krankenhaus GmbH Sachsen, DRK Krankenhaus Rabenstein, Unritzstraße 23

Chemnitz: Sparen auf Kosten der Mitarbeiter! Chemnitzer Theater will Gehälter um 10 Prozent kürzen
Chemnitz Lokal Sparen auf Kosten der Mitarbeiter! Chemnitzer Theater will Gehälter um 10 Prozent kürzen

Internet: www.kvs-sachsen.de

Augenärztliche Bereitschaft/HNO-ärztliche Bereitschaft/Chirurgische Bereitschaft Notdienst jeweils von 9 bis 19 Uhr: Bereitschaftspraxis der KV Sachsen am Klinikum Chemnitz gGmbH, Flemmingstraße 4 (Haus B/Erdgeschoss)

Kinderärztlicher Notdienst jeweils von 9 bis 19 Uhr: Bereitschaftspraxis der KV Sachsen am Klinikum Chemnitz gGmbH, Flemmingstraße 4 (Haus B/Erdgeschoss)

Zahnärztliche Bereitschaft tagesaktuell online unter: www.zahnaerzte-in-sachsen.de

Tierärztlicher Notdienst: Tel. 01805/843736 (kostenpflichtig)

Gift-Notruf: 0361/730730

Störungen im Versorgungsgebiet der eins energie in Sachsen GmbH: Strom Tel. 0800/111148910; Erdgas Tel. 0800/111148920; Trinkwasser Tel. 0800/111148930; Fernwärme/-kälte Tel. 0800/111148940; Stadtbeleuchtung Tel. 0800/111148911

Telefonseelsorge: Tel. 0800/1110111 oder 0800/1110222

Apotheken am Samstag, dem 16. Mai

8-12 Uhr sowie 16 bis 8 Uhr am Sonntag: Küchwald-Apotheke, Bürgerstraße 2, Tel. 0371/3352821; Sonnenberg-Apotheke, Fürstenstraße 55, Tel. 0371/4021211

12 bis 16 Uhr: Apotheke an der Zentralhaltestelle, Am Rathaus 1, Tel. 0371/6664866; Apotheke am Silberbach, Chemnitzer Straße 65, Tel. 0371/266780; easy-Apotheke Chemnitz Center, Ringstraße 56 (Röhrsdorf), Tel. 03722/8929500

Aktuelle Änderungen: www.aponet.de

Deine täglichen News aus Chemnitz

Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.

  • Lokale Nachrichten aus Chemnitz & Umgebung
  • Exklusive Hintergrundberichte
  • Jederzeit abbestellbar
Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Mit deiner Anmeldung stimmst du unseren Datenschutzbestimmungen zu.

Apotheken am Sonntag, dem 17. Mai, 8 Uhr bis Montag 8 Uhr

Barbarossa-Apotheke, Gerhart-Hauptmann-Platz 1, Tel. 0371/300088; Anna-Apotheke im ACC, Annaberger Straße 317, Tel. 0371/510736

Aktuelle Änderungen: www.aponet.de

Titelfoto: 123RF/halfpoint

Mehr zum Thema Chemnitz Lokal: