Opel-Treffen in Chemnitz immer beliebter: "Sogar aus Tschechien und Polen kommen Leute vorbei"

Chemnitz - Voll abgefahren: Bereits zum fünften Mal findet am Sonntag von 10 bis 18 Uhr das Opel-Treffen am Chemnitz Center statt. Der Veranstalter Opel Team Chemnitz rechnet mit etwa 1000 Fahrzeugen. Zu sehen sind zahlreiche Modelle von Oldtimern wie dem Opel Admiral bis hin zu dem neuen Astra L Facelift. Auch Raritäten wie der Opel Manta sowie der Opel Olympia Rekord P2 werden erwartet.

Mitorganisator Tino Zillmann (33) zeigt den Pokal, den es für den aufwendigsten Umbau oder die weiteste Anreise zu gewinnen gibt. © Uwe Meinhold

Die Idee für das Treffen entstand vor ein paar Jahren. "Ich hatte mir einen Opel Kadett gekauft, wollte mich mit Leuten treffen und postete einen Beitrag auf Facebook", erzählt Mitorganisator Tino Zillmann (33).

"Auf einmal waren bis zu 150 Autos da." Danach entwickelte sich alles sehr schnell, woraufhin er den Opel-Verein gründete.

Inzwischen zählt die Veranstaltung zu den größten Opel-Treffen in Mitteldeutschland. "Sogar aus Tschechien und Polen kommen Leute vorbei."

Bis zu zweimal pro Jahr findet das Treffen seit 2024 statt. Daneben engagiert sich der Verein auch sozial und sammelt Spenden für ein speziell ausgestattetes Krankentransportfahrzeug des Arbeiter-Samariter-Bundes, um schwerkranken Menschen ihre letzten Wünsche zu erfüllen.