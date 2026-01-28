Ab Montag: Chemnitzer Modell nimmt Kurs auf Limbach-Oberfrohna

Chemnitz - Am Montag wird's ernst: Das größte Infrastrukturprojekt der vergangenen Jahre beginnt. Die vierte Baustufe des Chemnitzer Modells sorgt ab kommender Woche für Verkehrseinschränkungen mitten in der Innenstadt.

Die Bauarbeiten der vierten Baustufe des Chemnitzer Modells starten am Montag. © Uwe Meinhold

"Am Falkeplatz werden ab Montag die Baustellen-Einrichtungen aufgestellt und die Verkehrsführungen angepasst", so Alexander Kirste, Verkehrsbereichsleiter des VMS.

Zudem wird die Mühlenstraße zwischen Brückenstraße und Stadtbad gesperrt. Ab dem 19. Februar folgt die Sperrung der Linksabbieger-Spuren von der Zwickauer Straße auf die Theaterstraße.



"Wir müssen das nicht schönreden - natürlich wird es dort zu Verkehrsbehinderungen kommen", sagt Baubürgermeister Thomas Kütter (49, parteilos). Durch den Wegfall von Fahrspuren werde sich insbesondere die Kreuzung am Falkeplatz zu einem Nadelöhr entwickeln.

Die Einschränkungen seien jedoch deutlich geringer als bei einer Vollsperrung.