Vorstöße von Fraktionen, Vereinen und OB Schulze: Neues Schauspielhaus auf dem Busbahnhof?

Chemnitz - Die Wogen um die Schauspielhaus-Zukunft schlagen weiter hoch. Jetzt mischen sich auch AfD und BSW lautstark ein. Der Verein "Viadukt" und das Chemnitzer Stadtforum haben zudem eine Online-Petition gestartet. Die Forderungen gehen jeweils weit auseinander.

Nico Köhler (49, AfD) bringt den Omnibusbahnhof als neuen Denk-Ort für das Schauspielhaus ins Spiel – und will die Chemnitzer per Online-Umfrage mitentscheiden lassen. © Sven Gleisberg

Die AfD-Fraktion um Nico Köhler (49) setzt auf eine neue Idee: ein Schauspielhaus auf der wahrscheinlich frei werdenden Busbahnhof-Fläche an der Straße der Nationen gegenüber dem Schillerplatz. Der Standort liege in Zentrumsnähe, in direkter Nachbarschaft zum Opernhaus, habe eine "sehr gute ÖPNV-Anbindung" und könnte sogar den Brühl beleben.

Von einem Anbau am Opernhaus hatte auch OB Sven Schulze (54, SPD) in einem "Freie Presse"-Interview gesprochen. Parallel sammelt die AfD-Stadtratsfraktion auf ihrer Homepage per Bürgerumfrage die Stimmung ein und lässt dort gleich über mehrere Varianten abstimmen – von Zieschestraße über Spinnbau bis zur Busbahnhof-Lösung.

Von der BSW-Fraktion kommt dagegen scharfer Gegenwind gegen das politische Hin und Her: "Wo es Mut und Ideenreichtum bräuchte, spielt man Provinztheater", meinen Enrico Hilbert (49) und Dietmar Holz (65) in einer gemeinsamen Erklärung.