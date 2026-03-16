Stillstand am Wohnhotel Kappel: Chemnitzer Rathaus weist Kritik klar zurück
Chemnitz - Das alte Wohnhotel in Chemnitz-Kappel an der Haydnstraße bleibt ein Sinnbild für Stillstand. Während Zäune verrutschen, ein Brand die Schlagzeilen bestimmt und das Gelände weiter einen trostlosen Eindruck macht, kommt der lange geplante Umbau weiter nicht voran.
Schon vor Jahren wollte der private Eigentümer den verfallenen DDR-Plattenbau zu einem Wohnhaus mit kleineren Gewerbeflächen im Erdgeschoss umbauen. Doch getan hat sich bislang nichts.
CDU-Stadtrat Kai Hähner (53) beobachtet den Verfall des Gebäudes aus den 1970ern seit Jahren. Nachdem es im Januar in dem leer stehenden Komplex sogar gebrannt hatte, hakte er erneut im Rathaus nach. Dabei fragte er unter anderem, ob die Sicherung des Areals überhaupt ausreicht und ob die Stadt endlich mehr Druck auf den Eigentümer ausübt.
Die Stadt wies den Vorwurf, dass man nur zuschaue, zurück.
Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.
- Lokale Nachrichten aus Chemnitz & Umgebung
- Exklusive Hintergrundberichte
- Jederzeit abbestellbar
Arbeiterwohnheim und Erstaufnahmeeinrichtung
Das Grundstück sei "weitestgehend eingezäunt", die Eingangstüren "durch vernietete Metallplatten verschlossen" und auch die Vergitterungen der Kellerfenster wirkten intakt. "Die Maßnahmen des Eigentümers reichen nach Einschätzung der Stadtverwaltung zur Objektsicherung aus." Die Bauverwaltung will das Objekt "im Blick behalten", aber nicht engmaschig kontrollieren.
Nach der Wende war der Komplex Arbeiterwohnheim, später kurzzeitig Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge. Seit der Schließung 2015 steht der Block leer - und mit jedem weiteren Jahr wird deutlicher, dass hier nicht nur Beton bröckelt, sondern auch der Glaube an eine schnelle Lösung.
Titelfoto: Bildmontage: Kristin Schmidt (2)