Stillstand am Wohnhotel Kappel: Chemnitzer Rathaus weist Kritik klar zurück

Chemnitz - Das alte Wohnhotel in Chemnitz -Kappel an der Haydnstraße bleibt ein Sinnbild für Stillstand. Während Zäune verrutschen, ein Brand die Schlagzeilen bestimmt und das Gelände weiter einen trostlosen Eindruck macht, kommt der lange geplante Umbau weiter nicht voran.

Kai Hähner (53, CDU) kritisiert seit Jahren das Rathaus-Handeln beim Wohnhotel Kappel. © Ralph Kunz

Schon vor Jahren wollte der private Eigentümer den verfallenen DDR-Plattenbau zu einem Wohnhaus mit kleineren Gewerbeflächen im Erdgeschoss umbauen. Doch getan hat sich bislang nichts.

CDU-Stadtrat Kai Hähner (53) beobachtet den Verfall des Gebäudes aus den 1970ern seit Jahren. Nachdem es im Januar in dem leer stehenden Komplex sogar gebrannt hatte, hakte er erneut im Rathaus nach. Dabei fragte er unter anderem, ob die Sicherung des Areals überhaupt ausreicht und ob die Stadt endlich mehr Druck auf den Eigentümer ausübt.

Die Stadt wies den Vorwurf, dass man nur zuschaue, zurück.