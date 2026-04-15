Strecke kaputt! Spontan-Sperrung auf Chemnitzer Bahnlinie

Chemnitz/Burgstädt - Hier wird nicht lange gefackelt! Weil ein Teil der Zugstrecke zwischen Chemnitz und Burgstädt kaputt ist, werden am Donnerstag kurzfristige Bauarbeiten stattfinden. Die Folge: Fahrgäste müssen in einen SEV-Bus umsteigen.

Fahrgäste Richtung Burgstädt und Leipzig müssen am Donnerstag zeitweise auf einen SEV-Bus umsteigen. © Kristin Schmidt

Wie die Mitteldeutsche Regiobahn (MRB) mitteilt, ist der Streckenabschnitt zwischen Chemnitz Küchwald und Chemnitz Hauptbahnhof betroffen. Dort können Züge bereits seit Samstag nur im Schneckentempo fahren – maximal 20 km/h!



Grund dafür sind Schäden an der Strecke. "Nach Angaben der DB InfraGO duldet die erforderliche Reparatur keinen weiteren Aufschub", heißt es von der MRB.



Bedeutet: Der Abschnitt wird am Donnerstag von etwa 13.30 Uhr bis 17.30 Uhr komplett gesperrt. Davon betroffen ist vor allem der RE 6 (Chemnitz – Leipzig).



Fahrgäste, die von Leipzig aus fahren, müssen in Burgstädt aussteigen und werden in einem Ersatzbus nach Chemnitz gebracht. Ärgerlich: Dieser braucht fast eine halbe Stunde, während der Zug nur zwölf Minuten unterwegs wäre.

Auch Passagiere, die von Chemnitz nach Leipzig unterwegs sind, müssen zunächst mit einem SEV-Bus nach Burgstädt fahren.



Betroffen sind jeweils vier Verbindungen in jede Richtung. Alle weiteren Züge außerhalb der Sperrung fahren wie gewohnt.



Den Fahrplan für den SEV-Verkehr könnt Ihr Euch auf der Seite der MRB anschauen.