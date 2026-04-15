Strecke kaputt! Spontan-Sperrung auf Chemnitzer Bahnlinie

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Am Donnerstag wird die Bahnstrecke zwischen Chemnitz Hauptbahnhof und "Küchwald" gesperrt. Fahrgäste müssen in SEV-Busse umsteigen.

Von Julian Winkler

Chemnitz/Burgstädt - Hier wird nicht lange gefackelt! Weil ein Teil der Zugstrecke zwischen Chemnitz und Burgstädt kaputt ist, werden am Donnerstag kurzfristige Bauarbeiten stattfinden. Die Folge: Fahrgäste müssen in einen SEV-Bus umsteigen.

Fahrgäste Richtung Burgstädt und Leipzig müssen am Donnerstag zeitweise auf einen SEV-Bus umsteigen.
Fahrgäste Richtung Burgstädt und Leipzig müssen am Donnerstag zeitweise auf einen SEV-Bus umsteigen.  © Kristin Schmidt

Wie die Mitteldeutsche Regiobahn (MRB) mitteilt, ist der Streckenabschnitt zwischen Chemnitz Küchwald und Chemnitz Hauptbahnhof betroffen. Dort können Züge bereits seit Samstag nur im Schneckentempo fahren – maximal 20 km/h!

Grund dafür sind Schäden an der Strecke. "Nach Angaben der DB InfraGO duldet die erforderliche Reparatur keinen weiteren Aufschub", heißt es von der MRB.

Bedeutet: Der Abschnitt wird am Donnerstag von etwa 13.30 Uhr bis 17.30 Uhr komplett gesperrt. Davon betroffen ist vor allem der RE 6 (Chemnitz – Leipzig).

Fahrgäste, die von Leipzig aus fahren, müssen in Burgstädt aussteigen und werden in einem Ersatzbus nach Chemnitz gebracht. Ärgerlich: Dieser braucht fast eine halbe Stunde, während der Zug nur zwölf Minuten unterwegs wäre.

Auch Passagiere, die von Chemnitz nach Leipzig unterwegs sind, müssen zunächst mit einem SEV-Bus nach Burgstädt fahren.

Betroffen sind jeweils vier Verbindungen in jede Richtung. Alle weiteren Züge außerhalb der Sperrung fahren wie gewohnt.

Den Fahrplan für den SEV-Verkehr könnt Ihr Euch auf der Seite der MRB anschauen.

Mehrere Züge des RE 6 (Chemnitz – Leipzig) werden am Donnerstag zwischen Chemnitz Hauptbahnhof und Burgstädt durch einen Bus ersetzt.
Mehrere Züge des RE 6 (Chemnitz – Leipzig) werden am Donnerstag zwischen Chemnitz Hauptbahnhof und Burgstädt durch einen Bus ersetzt.  © Kristin Schmidt
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Zwischen Chemnitz Hauptbahnhof und der Haltestelle "Küchwald" müssen dringende Bauarbeiten durchgeführt werden. (Symbolfoto)
Zwischen Chemnitz Hauptbahnhof und der Haltestelle "Küchwald" müssen dringende Bauarbeiten durchgeführt werden. (Symbolfoto)  © Jens Büttner/dpa

Auch City-Bahn von der Sperrung betroffen

Auch auf der Strecke der City-Bahn-Linie C13 kommt es zu Einschränkungen.
Auch auf der Strecke der City-Bahn-Linie C13 kommt es zu Einschränkungen.  © Hendrik Schmidt/dpa

Auch die Chemnitzer City-Bahn ist von der Sperrung betroffen. So richtet das Verkehrsunternehmen für die Linie C13 (Burgstädt – Chemnitz) einen Ersatzverkehr ein – allerdings nur zwischen Chemnitz Hauptbahnhof und der Haltestelle "Küchwald".

Fahrgäste werden mit einem SEV-Bus vom Hauptbahnhof bis zu einer Bushaltestelle in der Nähe des Küchwalds gebracht. Von dort aus führt ein Fußweg (etwa zehn Minuten) zur Haltestelle "Küchwald".

Auch bei der City-Bahn werden vier Fahrten in jede Richtung durch einen Ersatzbus durchgeführt. Mehr dazu findet Ihr auf der Seite des Verkehrsunternehmens.

Titelfoto: Bildmontage: Kristin Schmidt, Jens Büttner/dpa

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