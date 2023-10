Suche beendet: Vermisstes Mädchen aus Chemnitz wieder da

Wie die Polizei am Montag mitteilte, konnte eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Stollberg die Vermisste in Lugau wohlbehalten auffinden.

Wer hat die 13-Jährige aus Chemnitz gesehen? © Bildmontage: bwylezich/123RF, Polizei

Am Morgen hat das Mädchen eine Wohnanschrift verlassen und ist danach vermutlich am Omnibusbahnhof in einen Bus gestiegen.

Seitdem ist sie nicht wieder aufgetaucht.

"Derzeit liegen keine Anhaltspunkte dafür vor, dass der Vermissten etwas zugestoßen sein könnte", teilte die Polizei mit.

Auch mögliche Aufenthaltsorte und etwaige Kontaktpersonen wurden bereits überprüft, doch die 13-Jährige wurde nicht gefunden.

Das Mädchen könnte sich neben Chemnitz auch in Stollberg oder Marienberg aufhalten.