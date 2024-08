Talentgame: Hier wird der Kinosaal zur Spiele-Arena

Chemnitz - "Lust auf eine Runde zocken?" - Dieser Satz gehört heute zum Alltag (nicht nur) junger Menschen. Videospiele sind längst kein Nischenhobby mehr und haben Einzug in viele Wohnzimmer gefunden. Bei der Messe " TAG24-Talentgame " am 31. August im CineStar am Roten Turm Chemnitz steht zum ersten Mal Gaming auf einer Berufsmesse im Mittelpunkt.

René Ulbrich (43, TAG24) zeigt den teilnehmenden Firmenvertretern die Location des "TAG24-Talentgame" © Uwe Meinhold

So kann man beim Energieversorger eins das Basketballspiel "NBA 2K24" spielen. Bei der Sparkasse Chemnitz geht's beim Rennspiel "Gran Turismo 7" virtuell auf den Sachsenring.



Susan Förster (40) und Claudia Kendzia (38) von scia Systems sehen im Gaming einen idealen Eisbrecher, um mit jungen Leuten in Kontakt zu treten. An ihrem Stand wird das Spiel "Rocket League" gezockt, ein "Autoballspiel".



Aline Friebe (42) von DB Schenker greift auch privat gern zum Controller, bevorzugt beim „Landwirtschaftssimulator“, dem Kultspiel der vergangenen Jahre. Am Stand des Logistikunternehmens können Besucher den Klassiker „Minecraft“ spielen.

Manuela Sachse (48), Professorin an der Westsächsischen Hochschule Zwickau, hat privat eine Vorliebe für das Rennspiel "Need for Speed". Sie ist Gründerin des "WireHeadZ GAMeS Hub" in Zwickau, das an eSport-Turnieren im Gaming-Bereich teilnimmt und auch am 31. August mit dabei ist, wenn es heißt: "Zocken für den Traumjob".

Weitere Infos findet Ihr hier: www.talentgame.de

Das Turnier steht in keiner Verbindung zu Electronic Arts Inc. oder seinen Lizenzgebern.