Taxi-Mangel in Chemnitz: Fahrdienst Uber zeigt Interesse!

Chemnitz - Ein Abend am Chemnitzer Hauptbahnhof. Gähnende Leere am Taxistand. Eine gerade ankommende Dame fragt einen Passanten per Übersetzungs-App nach Taxis. Auf der Hotline der Taxigenossenschaft meldet sich nur ein Sprachcomputer. Die Frau muss sich mit ihren Koffern wohl oder übel in einen Bus zwängen.