25.06.2026 13:27 Hitzeblog für Chemnitz: Stadtteilfest abgesagt

Hoch "Hartmut" sorgt für Hitze in Sachsen. In Chemnitz sind am Sonntag bis zu 39 Grad möglich. In unserem Blog halten wir Euch über die Hitze auf dem Laufenden.

Von Victoria Winkel

Chemnitz - Der Sommer hat Sachsen fest im Griff und es soll noch heißer werden. In unserem Blog halten wir Euch zum Thema Hitze in Chemnitz auf dem Laufenden.

Es ist heiß in Chemnitz und es soll noch heißer werden. Am Wochenende sind sogar bis 39 und 40 Grad möglich. (Symbolfoto) © Hendrik Schmidt/dpa So heiß starteten die Sommerferien wohl noch nie. Hoch "Hartmut" lässt uns schwitzen. "Die Aussichten sind wirklich hochsommerlich heiß – und rekordverdächtig heiß noch dazu", sagte Meteorologe Jens Oehmichen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) dazu. Nach Wetter.de sind am Sonntag in Chemnitz sogar 39 Grad möglich. Damit wäre auch der Chemnitzer Allzeit-Hitzerekord von 37,8 Grad aus dem Jahr 2012 geknackt. Am heutigen Donnerstag sollen die Höchsttemperaturen bei viel Sonnenschein auf 33 bis 36 Grad steigen. In der Nacht zu Freitag ist ein wenige Abkühlung in Sicht bei 13 bis 20 Grad. Am Freitag sind bis zu 38 Grad möglich. Die Hitze hat aber auch ihre Schattenseite, wie zum Beispiel Niedrigwasser in den Flüssen oder steigende Waldbrandgefahr. Die aktuellen Waldbrandstufen findet Ihr >hier. Chemnitz Lokal Temperaturen bis 39 Grad: So gefährlich ist die Hitze für Obdachlose Außerdem hat der Deutsche Wetterdienst eine Hitzewarnung für Sachsen ausgerufen.

25. Juni, 13.34 Uhr: Stadtteilfest abgesagt

Das Stadtteilfest Hilbersdorf und Ebersdorf am Schauplatz Eisenbahn in Chemnitz ist vorerst abgesagt. Das Fest sollte am Samstag mit Mitmachaktionen, Zinngießen, Basteln und Bühnenprogramm stattfinden. Wegen der Hitze wurde es am Donnerstag abgesagt. Da das fest aber nicht komplett ausfallen soll, wird nach einem neuen Termin im Spätsommer gesucht.

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25. Juni, 13.21 Uhr: Hilfe für Obdachlose

Obdachlose sind der aktuellen Hitze hilflos ausgesetzt. Sie haben keine Rückzugsmöglichkeiten. Glücklicherweise gibt es Aufenthaltsorte für Wohnungslose in Chemnitz und außerdem kann auch jeder Einzelne helfen. Alle Infos dazu bekommt Ihr in unserem Artikel Temperaturen bis 39 Grad: So gefährlich ist die Hitze für Obdachlose

25. Juni, 12.48 Uhr: Stausee geschlossen

Schlechte Nachrichten für alle, die am Freitag einen Ausflug zum Stausee Rabenstein planen. Wie eine Sprecherin mitteilte, bliebt der Stausee am Freitag (26. Juni) wegen einer Veranstaltung für den regulären Badebetrieb geschlossen. Am Samstag kann dann wieder geplanscht werden, man muss aber noch mit Einschränkungen durch Abbauarbeiten rechnen. Dafür gibt es auch einen Spezialtarif: Erwachsene zahlen 3,50 Euro, Kinder haben freien Eintritt.

Der Stausee Rabenstein bleibt am Freitag geschlossen. © Ralph Kunz

25. Juni, 11.43 Uhr: Festival lockt mit kühlen Temperaturen

Wer nach einem kühlen Ort für das Wochenende sucht, ist beim Kunstfestival "Begehungen" richtig. Wie die Macher bei Facebook schreiben, herrschen am Festivalort angenehme 19 Grad. Die "Begehungen" finden noch bis 5. Juli im Chemnitzer Schauspielhaus statt.

25. Juni, 11.33 Uhr: Wärmste Nacht in Deutschland

Der erste Rekord ist erreicht: Nach vorläufigen Angaben des Deutschen Wetterdienstes zieht die vergangene Nacht mit der wärmsten Nacht in Deutschland. seit Beginn der Messungen gleich. In Bad Bergzabern in Rheinland-Pfalz fiel die Temperatur nicht unter 26,2 Grad. Den bisherige Rekord hält Berg Weinbiet in Rheinland-Pfalz, wo die Temperatur am 25. Juli 2019 ebenfalls nicht unter 26,2 Grad gesunken war. Normalerweise gibt es jedes Jahr pro Messstation nur eine Handvoll Tropennächte. "In Jahren mit sehr heißen Sommern wie 2003 wurden an begünstigten Stationen allerdings über 10 Tropennächte beobachtet", schreibt der Wetterdienst auf seiner Homepage.

Die Tage sind aktuell sehr heiß und auch die Nächte bringen kaum noch Abkühlung. © Marijan Murat/dpa

25. Juni, 9.06 Uhr: Cooler Stadtplan

Auf der Homepage der Stadt Chemnitz findet Ihr den "Coolen Stadtplan". Dort sind neben Grünanlagen, Brunnen und Trinkwasserbrunnen auch Refill-Stationen verzeichnet.

25. Juni, 8.28 Uhr:

Der Hitze kann man derzeit wirklich nicht entkommen und auch die eigene Wohnung heizt sich immer mehr auf. Die Verbraucherzentrale gibt Tipps, wie ihr Euer zu Hause vor der Wärme schützen. Alle Infos dazu bekommt Ihr in unserem Artikel Hitzeschutz zu Hause: So bewahrt ihr einen kühlen Kopf

25. Juni, 8.07 Uhr: Hitze nimmt weiter zu

In den nächsten Tagen steigen die Temperaturen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen weiter an. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) sind vorerst auch kaum Wolken und Regen in Sicht. Während am Donnerstag bis zu 36 Grad möglich sind, sollen die Temperaturen am Freitag schon auf 38 Grad steigen. Am Samstag könnte dann sogar die 40 Grad-Marke geknackt werden. Am Samstagabend kann es laut Wetterdienst dann zu vereinzelten Schauern und Gewittern kommen.

24. Juni, 14.50 Uhr: DRK rät zu Trinkpausen

Um Hitzschlag, Dehydrierung oder Sonnenstich vorzubeugen, rät das Deutsche Rote Kreuz Sachsen am Mittwoch zu Trinkpausen wie bei der WM. Man soll nicht erst trinken, wenn der Durst kommt. Zudem erklären die Experten den Unterschied zwischen Sonnenstich und Hitzeschlag. Ein Sonnenstich entsteht durch intensive Sonneneinstrahlung auf den Kopf und Nacken. Zu den typischen Folgen würden Kopfschmerzen, Schwindel, Sehstörungen, Verwirrtheit und in schweren Fällen Krampfanfälle oder Bewusstlosigkeit gehören. Ein Hitzeschlag betrifft dagegen den ganzen Körper. Durch lang anhaltende Hitze kann die natürliche Temperaturregulation versagen, die Körpertemperatur steigt stark an und es drohen schwere Organschäden bis hin zum lebensgefährlichen Multiorganversagen. Bei einer Dehydrierung wird dagegen Flüssigkeitsverlust durch starkes Schwitzen nicht ausreichend ausgeglichen. Anzeichen sind Durst, Konzentrationsstörungen, Schwindel und Kreislaufprobleme. Betroffene sollten aus der Sonne und an einen schattigen, kühlen Ort gehen. Kleidung sollte man lockern und Kopf, Nacken sowie Körper mit feuchten Tüchern kühlen. Außerdem wird empfohlen, die 112 zu wählen.

Das Deutsche Rote Kreuz Sachsen rät zu regelmäßigen Trinkpausen. Man solle nicht warten, bis der Durst kommt. © Patrick Pleul/dpa

24. Juni, 14.28 Uhr: Waldbrandgefahr ist hoch

Die Waldbrandgefahr in Sachsen ist hoch. In Chemnitz und Umgebung gilt aktuell Warnstufe 3. Falls die Trockenheit anhält, könnte sie weiter steigen. Entlastung ist erst Anfang der kommenden Woche in Sicht, dann könnte es regnen.

Die aktuelle Waldbrand-Gefahrenkarte für Sachsen: Für Chemnitz und die Region gilt aktuell Warnstufe 3. © Screenshot: Mais.de

24. Juni, 14.20 Uhr: Klinikum gibt Hitze-Tipps

Wie kommt man gesund durch die Hitzewelle? Auch das Klinikum Chemnitz gibt auf Facebook Tipps, wie man den Kreislauf entlasten kann und sich richtig vor der Sonne schützt. Ganz wichtig: viel trinken, mindestens zwei Liter täglich!

24. Juni, 14.10 Uhr: Hitzewarnung für Sachsen

In Sachsen wird es "zunehmend heißer mit starker Wärmebelastung". Der Deutsche Wetterdienst warnt vor der Wärmebelastung, die sich in dicht bebauten Städten noch intensiviert.

24. Juni, 13.58 Uhr: Niedrigwasser in Sachsens Flüssen

Egal ob Mulde, Schwarze Elster oder Elbe: Die Pegelstände in Sachsen sinken. Wie die aktuelle Situation an Sachsens Flüssen ist, könnt Ihr unserem Artikel Hitzewelle in Dresden: Elbe, Weißeritz und Co. geht das Wasser aus lesen.

24. Juni, 13.50 Uhr: Grillverbot in Chemnitz

Die Stadt Chemnitz hat auf die anhaltende Hitze reagiert und das Grillen in öffentlichen Parks verboten. Das Grillverbot gilt unter anderem auf der Schloßteichinsel rund um den Pavillon oder im Küchwald, wo das Grillen normalerweise gestattet ist. Alle Infos dazu bekommt Ihr in unserem Artikel Hohe Brandgefahr! Chemnitz verbietet öffentliches Grillen.

Die Schloßteichinsel ist ein beliebter Ort zum Grillen. Derzeit ist das allerdings verboten. © Uwe Meinhold

24. Juni, 13.43 Uhr: So kommen Säuglinge, Kleinkinder und Ältere durch die Hitze