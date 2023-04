Tempo-Wirrwarr auf der A72: Nach Zwickau geht's schneller als zurück

Chemnitz/Zwickau - Ein Schilder-Wirrwarr macht die A72 zur geteilten Straße: Von Zwickau nach Chemnitz geht es kilometerlang gemächlich mit Tempo 120. In Gegenrichtung ist freie Fahrt, die Autofahrer dürfen je nach Verkehrslage Gas geben. Unterschiedlich sind auch die Überholverbote für Lastwagenfahrer.

Von Zwickau nach Chemnitz gilt auf 22 Kilometern Tempo 120. In Gegenrichtung ist freie Fahrt. © Ralph Kunz

22 Kilometer Tempo 120 von Hartenstein bis Chemnitz - die Autobahn GmbH begründet dies mit den hohen Unfallzahlen. Warum es in Gegenrichtung seltener kracht, ist unbekannt.

Bekannt sind dafür die unterschiedlichen Überholverbote für Trucker. Richtung Zwickau gilt das nur stellenweise von 13 bis 18 Uhr, zurück fast durchgehend von 7 bis 20 Uhr. Der Grund liegt in der Topografie, so ein Sprecher der Autobahn GmbH: "Von Zwickau-Ost bis Chemnitz-Süd gibt es eine fast konstante Steigung. In der Gegenrichtung sind Steigungen punktuell verteilt."

Kurzum: Nach Zwickau geht es schneller als von Zwickau nach Chemnitz. "Richtig so!", findet SPD-Ratsherr Maik Otto (45) augenzwinkernd. "Eine Tour nach Zwickau will man schnell hinter sich bringen, die Strecke nach Chemnitz sollen Autofahrer genießen."

Michael Specht (37, CDU) hat eine andere Lösung: "Ich bevorzuge den Rundkurs. Nach Zwickau auf der A72, zurück über die A4. Beide Strecken sind weitgehend frei."