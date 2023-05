10.05.2023 13:03 3.445 Teure Fotos in der Chemnitzer City: Hier steht der neue Superblitzer

Ein neuer Blitzer sorgt für Aufregung in Chemnitz. Mitten in einer Baustelle auf der Bahnhofstraße wurde am Mittwoch ein stationärer Blitzer installiert.

Von Sarah Müller

Chemnitz - Neuer Blitzer auf der Bahnhofstraße in Chemnitz! Der neue Superblitzer kann die Geschwindigkeitsüberschreitungen aus allen Richtungen erfassen. © Bernd Rippert An der Kreuzung vor dem Staatlichen Museum für Archäologie Chemnitz (Smac) steht seit Mittwochvormittag ein neuer Blitzer. Dabei ist besondere Vorsicht geboten: Hier wird nicht nur die Geschwindigkeitsüberschreitung der vorgegebenen 50 km/h gemessen, sondern auch Rotfahrer werden erwischt. Die neue stationäre Anlage kann die Autofahrer aus allen Richtungen auf der Bahnhofstraße Kreuzung Augustusburger-/Brückenstraße erfassen. Chemnitz Lokal Von wegen nur billige Buxen: Chemnitzer Schlüpfermarkt setzt auch auf Qualität aus der Region In den sozialen Medien wird der neue Superblitzer bereits diskutiert. Immerhin könne man dort dank der zahlreichen Baustellen und den daraus entstehenden Staus aktuell sowieso nicht rasen, selbst wenn man wollte. Solch ein Superblitzer steht in Chemnitz übrigens bereits schon in der Zwickauer Straße sowie auf der Zschopauer Straße.

Titelfoto: Bernd Rippert