Tuberkulose-Ausbrüche in Chemnitz: Drei Einrichtungen betroffen

Chemnitz - In Chemnitz sind in drei Einrichtungen Fälle von Tuberkulose bekannt geworden. Beunruhigend: Die Fälle haben laut Stadt keinen Zusammenhang.

In Chemnitz gab es Tuberkulose-Fälle, die miteinander in keinem Zusammenhang stehen. © Kristin Schmidt

Wie das Rathaus am heutigen Montag mitteilt, wurde die ansteckende Krankheit bei einer Mitarbeiterin einer sozialtherapeutischen Wohnstätte festgestellt.

"Da es sich hierbei um einen Fall mit über 100 Kontaktpersonen handelt, arbeitet das Gesundheitsamt derzeit daran, alle diese Personen zeitgerecht zu untersuchen und erforderlichenfalls in Therapie zu geben", heißt es.

Mitarbeiter und Bewohner der Einrichtung seien bereits informiert worden, so die Stadt. Es habe Informationsveranstaltungen gegeben.

Zudem wurden zwei weitere Tuberkulose-Fälle in Chemnitz bekannt. Beide betreffen eine Erstaufnahmeeinrichtung. Eine Bewohnerin der Einrichtung habe Symptome entwickelt. Es stellte sich heraus, dass es sich um Tuberkulose handelt.

"Alle sieben Familienmitglieder befinden sich bereits in Behandlung bzw. engmaschiger Betreuung durch das Gesundheitsamt. Weitere Kontaktpersonen gab es nicht", so das Rathaus.

Ein weiterer Tuberkulose-Fall in der Erstaufnahmeeinrichtung wird nun "an das zuständige Gesundheitsamt in einem benachbarten Landkreis übergeben, da alle neun betroffenen Personen dorthin verlegt worden sind", heißt es.

In Chemnitz wurden in diesem Jahr bereits einige Fälle von Tuberkulose gemeldet. Erst im Juni wurde die lebensbedrohliche Krankheit bei einer Frau in einer Flüchtlingsunterkunft nachgewiesen.