Tuberkulose in Chemnitz: Schon der sechste Fall in diesem Jahr

Bei der Lungentuberkulose handelt es sich um eine bakterielle Infektionskrankheit. © Robert Koch-Institut Holland

Wie die Stadt am Freitag mitteilt, wurde die Krankheit bei einer Frau in der Gemeinschaftseinrichtung für Geflüchtete in Einsiedel festgestellt.

"Die betroffene Patientin stammt aus der Ukraine und wird stationär behandelt. Sie war im April nach Deutschland gekommen und wurde Mitte Mai in Leipzig registriert und untergebracht. In Chemnitz lebt sie seit dem 23. Mai 2023. Sie war während ihres Aufenthalts in der Unterkunft in Einsiedel bereits wegen starkem Husten isoliert untergebracht", so ein Stadtsprecher.

Es wurden zwei Personen als enge Kontaktpersonen ermittelt, die aber bereits in einen anderen Landkreis verlegt wurden. Das dort zuständige Gesundheitsamt wurde informiert.

Die Infektion kann erst etwa acht bis zwölf Wochen nach dem letzten Kontakt festgestellt beziehungsweise ausgeschlossen werden.

Die Erkrankte in Chemnitz war im April bereits in einem Krankenhaus in Behandlung gewesen, auch da wurde das Gesundheitsamt informiert. "Für die Mitarbeitenden der Gemeinschaftseinrichtung in Einsiedel wird es eine Informationsveranstaltung geben", so die Stadtverwaltung.