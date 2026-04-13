Umleitung nach Wasserrohrbruch in Chemnitz steht: Zwickauer Straße vorerst voll gesperrt

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Die Zwickauer Straße bleibt in Chemnitz-Reichenbrand nach einem Wasserrohrbruch bis nächste Woche Freitag eine Sackgasse. Die Vollsperrung zwischen Nestlerstraße und Rosenweg beginnt in Höhe der Hausnummer 451.

Von Mandy Schneider

Chemnitz - Die Zwickauer Straße bleibt in Chemnitz-Reichenbrand nach einem Wasserrohrbruch bis nächste Woche Freitag eine Sackgasse. Die Vollsperrung zwischen Nestlerstraße und Rosenweg beginnt in Höhe der Hausnummer 451.

Die Zwickauer Straße ist in Reichenbrand bis auf Weiteres voll gesperrt.
Die Zwickauer Straße ist in Reichenbrand bis auf Weiteres voll gesperrt.  © Ralph Kunz

Die Stadtverwaltung legte am Montag Ausweichrouten für Autos und Lkws fest.

"Die Umleitung für den Individualverkehr geht in beiden Richtungen über die Jagdschänkenstraße, Neefestraße und Hohensteiner Straße. Wegen der Höhenbeschränkung an der Brücke Jagdschänkenstraße wird der Lkw-Verkehr über die Neefestraße, Kappler Drehe und Zwickauer Straße umgeleitet", teilte eine Stadt-Sprecherin mit.

Die Vollsperrung wird demnach voraussichtlich bis zum 24. April dauern.

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Die Fahrbahn war von den Wassermassen einer geborstenen Hauptversorgungsleitung großflächig unterspült worden und muss nun Instandgesetzt werden.

Am Montag begann ein Bagger, die unterspülte Straße für die Reparatur der Wasserleitung zu öffnen.
Am Montag begann ein Bagger, die unterspülte Straße für die Reparatur der Wasserleitung zu öffnen.  © Ralph Kunz
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Am Sonntagmorgen wurde die Zwickauer Straße zwischen Nestlerstraße und Rosenweg wegen eines Rohrbruchs geflutet.
Am Sonntagmorgen wurde die Zwickauer Straße zwischen Nestlerstraße und Rosenweg wegen eines Rohrbruchs geflutet.  © Jan Härtel

Die Schäden sind offenbar größer als anfangs vermutet. Bei einer ersten Schätzung war von einer Woche Reparaturdauer die Rede gewesen.

Titelfoto: Ralph Kunz

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