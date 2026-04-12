Vollsperrung nach Wasserrohrbruch in Chemnitz: Reparaturarbeiten dauern eine Woche

Chemnitz - Ein Wasserrohrbruch sorgt seit dem Sonntagmorgen für Sperrungschaos im Chemnitzer Westen .

Das Wasser flutete beide Fahrbahnen und lief in die angrenzenden Grundstücke. © Jan Härtel/Chempic

Die Einsatzkräfte wurden kurz nach 8 Uhr auf die Zwickauer Straße in Höhe der Hausnummer 455 gerufen. Zwischen der Reichenbrander Straße und Rosenweg stand Wasser auf der Fahrbahn.

Der Grund: Ein großer Wasserrohrbruch an einer Hauptversorgungsleitung. Das bestätigte der Versorger eins energie. Die Ursache für den Rohrbruch ist aktuell nicht bekannt. Die Zwickauer Straße wurde auf der gesamten Breite unterspült.

"Die Schadstelle wurde um 10.15 Uhr vom Netz getrennt, alle Kunden waren zu diesem Zeitpunkt wieder versorgt. Aktuell laufen die Reparaturarbeiten weiter", teilte eins am Nachmittag weiter mit.

Betroffen von den Wassermassen sind ein leerstehendes Haus und eine Lkw-Waschanlage, ein Umweltschaden sei laut eins nicht entstanden.