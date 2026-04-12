Vollsperrung nach Wasserrohrbruch in Chemnitz: Reparaturarbeiten dauern eine Woche
Chemnitz - Ein Wasserrohrbruch sorgt seit dem Sonntagmorgen für Sperrungschaos im Chemnitzer Westen.
Die Einsatzkräfte wurden kurz nach 8 Uhr auf die Zwickauer Straße in Höhe der Hausnummer 455 gerufen. Zwischen der Reichenbrander Straße und Rosenweg stand Wasser auf der Fahrbahn.
Der Grund: Ein großer Wasserrohrbruch an einer Hauptversorgungsleitung. Das bestätigte der Versorger eins energie. Die Ursache für den Rohrbruch ist aktuell nicht bekannt. Die Zwickauer Straße wurde auf der gesamten Breite unterspült.
"Die Schadstelle wurde um 10.15 Uhr vom Netz getrennt, alle Kunden waren zu diesem Zeitpunkt wieder versorgt. Aktuell laufen die Reparaturarbeiten weiter", teilte eins am Nachmittag weiter mit.
Betroffen von den Wassermassen sind ein leerstehendes Haus und eine Lkw-Waschanlage, ein Umweltschaden sei laut eins nicht entstanden.
Reparaturarbeiten dauern mindestens eine Woche
Der Netzbetreiber inetz rechnet damit, dass die Reparaturarbeiten mindestens eine Woche andauern werden, weil die Zwickauer Straße grundhaft instandgesetzt werden muss. Laut Stadt sei eine Umleitung in Vorbereitung, sie soll am Montag eingerichtet werden.
"Seit circa 12 Uhr sind Mitarbeiter von inetz zudem zur Netzspülung im Einsatz, da durch den Rohrbruch erhebliche Wassermassen im größeren Umkreis in Bewegung gekommen sind und stellenweise evtl. vorhandene mineralische oder metallische Ablagerungen in den Rohrleitungen mobilisiert haben", so eins weiter.
Dadurch wird das Wasser gefärbt, meist rostbraun oder gelblich. Die Färbung spült sich aber relativ schnell wieder aus dem Netz und ist auch laut dem Versorger mikrobiologisch unbedenklich
Wer betroffen ist, sollte aber trotzdem warten bis das Wasser wieder klar ist, bevor man es als Trinkwasser nutzt.
Geparkte Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Zwickauer Straße musste im betroffenen Bereich voll gesperrt werden.
Erstmeldung: 12. April, 10.47 Uhr, zuletzt aktualisiert: 14.10 Uhr
Titelfoto: Jan Härtel/Chempic