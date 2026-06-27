Drama in Chemnitz: Kleinkind aus Fenster gestürzt

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Am Samstag ist ein Kind aus einem Fenster eines Mehrfamilienhauses auf der Körnerstraße in Chemnitz gestürzt. Es wurde verletzt und kam ins Krankenhaus.

Von Victoria Winkel

Chemnitz - Drama auf dem Chemnitzer Sonnenberg: Am Samstagnachmittag ist ein Kind aus einem Fenster gestürzt.

In der Körnerstraße ist ein Kind aus dem Fenster eines Mehrfamilienhauses gestürzt.
In der Körnerstraße ist ein Kind aus dem Fenster eines Mehrfamilienhauses gestürzt.  © Harry Härtel/Haertelpress

Das Unglück passierte gegen 15.30 Uhr in einem Mehrfamilienhaus auf der Körnerstraße.

Das Kleinkind war laut Polizei aus dem ersten Obergeschoss gestürzt, heißt es auf TAG24-Nachfrage. Es wurde verletzt und kam in ein Krankenhaus.

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Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.
Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.  © Harry Härtel/Haertelpress
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Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz, der einen Notarzt zum Unglücksort brachte.

Wie es zu dem Unglück kommen konnte, ist noch unklar. Die Ermittlungen laufen.

Titelfoto: Harry Härtel/Haertelpress

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