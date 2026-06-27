Drama in Chemnitz: Kleinkind aus Fenster gestürzt

Chemnitz - Drama auf dem Chemnitzer Sonnenberg: Am Samstagnachmittag ist ein Kind aus einem Fenster gestürzt.

In der Körnerstraße ist ein Kind aus dem Fenster eines Mehrfamilienhauses gestürzt. © Harry Härtel/Haertelpress

Das Unglück passierte gegen 15.30 Uhr in einem Mehrfamilienhaus auf der Körnerstraße.

Das Kleinkind war laut Polizei aus dem ersten Obergeschoss gestürzt, heißt es auf TAG24-Nachfrage. Es wurde verletzt und kam in ein Krankenhaus.



