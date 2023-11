"Unhaltbare Zustände" auf Bahnstrecke Chemnitz - Leipzig: Politiker fordern Knallhart-Konsequenzen!

Bereits zu Zeiten des 9-Euro-Tickets wurde auf der Strecke teilweise ein Mini-Zug eingesetzt. Die Fahrgäste quetschten sich hinein, einige mussten wegen Überfüllung auf die nächste Bahn warten. (Archivbild) © privat

Seit einigen Wochen herrschen auf der Zugstrecke "unhaltbare Zustände", sagen Detlef Müller (59, SPD) und Bernhard Herrmann (57, Grüne).

Am vergangenen Freitag war Herrmann selbst betroffen. Er kam aus Berlin, wollte schnell nach Chemnitz. Als er am Leipziger Hauptbahnhof in den RE 6 nach Chemnitz einsteigen wollte, sah er das Dilemma. Statt des großen fünfteiligen Wagenzuges wartete eine Ersatz-Bahn auf die Fahrgäste - mit viel weniger Kapazität.

"Am Ende standen, nicht übertrieben, 30 bis 50 Leute draußen vor dem Zug und kamen nicht mit", erklärt der Grünen-Politiker. "Die Passagiere standen im Zug wie die Sardinen in der Büchse", so Herrmann - Gruppenkuscheln im Regionalexpress war angesagt!

Der Abgeordnete gehörte zu den Fahrgästen, die es nicht mehr in den Zug schafften. Er nahm sich schlussendlich ein Carsharing-Auto und fuhr damit nach Chemnitz - zusätzlich nahm der Grünen-Politiker noch Fahrgäste mit.