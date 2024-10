Was wird aus diesem Gammel-Haus in Chemnitz? CDU-Stadtrat macht Druck

Chemnitz - Das alte Versorgungszentrum (Baujahr 1980) in der Max-Türpe-Straße in Chemnitz steht seit der Wende leer und verfällt: Überall liegt Müll, die Fenster sind eingeschlagen und die Außenwände mit Graffiti beschmiert. In regelmäßigen Abständen brennt es. Doch der Eigentümer tut nichts.