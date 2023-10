Verschwundene Chemnitzerin in Potsdam aufgetaucht

"Ein Rettungswagen wurde umgehend hinzugezogen und die Frau in ein Krankenhaus gebracht", so ein Polizeisprecher.

Die vermisste Frau aus Chemnitz ist wieder da: Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, wurde sie nach einem Zeugenhinweis in Potsdam gefunden.

Die Vermisste ist wieder aufgetaucht. © 123RF / fotohenk, Polizei Chemnitz

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, waren Mutter und Sohn auf den Weg nach Norden und hatten in Bundeshauptstadt haltgemacht.

"In der Folge trennten sich beide an der Müllerstraße in Berlin-Wedding kurzzeitig", so eine Sprecherin der Polizeidirektion Chemnitz.

Als der Sohn zurückkehrte, war seine Mutter verschwunden. "Sie kehrte auch bis zum nächsten Morgen nicht zum in der Nähe befindlichen Fahrzeug zurück. Eine Absuche durch den Sohn in der Umgebung verlief ergebnislos", berichtet die Sprecherin.

Der 51 Jahre alte Frau kehrte bislang auch nicht nach Chemnitz zurück, sodass Angehörige sie als vermisst meldeten.

Die 51-Jährige ist auf Medikamente angewiesen und könnte in einem hilflosen oder verwirrten Zustand sein.