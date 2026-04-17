Von hell bis gepunktet: Chemnitz freut sich über schweinischen Nachwuchs

Chemnitz - Im Tierpark Chemnitz sorgen derzeit sieben gesunde und sehr süße Ferkel für eine Überdosis an Niedlichkeit!

Schweine-Mama Bärbel mit ihren sieben Ferkeln. © Saskia Quinger, Tierpark Chemnitz

Bereits Anfang April brachte die Göttinger Minischwein-Sau Bärbel ihren Nachwuchs zur Welt und wurde damit bereits zum fünften Mal Mama, teilte die Stadt am Freitag mit..

Die kleine Familie lebt im Bauernhofrevier des Tieprparkrs. Eber Ehrmann, der Vater des niedlichen Nachwuchs ist derzeit im Nachbargehege untergebracht.

Beim genaueren Hinsehen stechen die sieben Ferkel auch aufgrund ihres Fells heraus. Im Gegensatz zu ihren einheitlich dunkel gefärbten Eltern zeigen sich die Jungtiere eher bunt - von hellen bis hin zu gepunkteten Zeichnungen.

Aufgrund der derzeit wechselhaften Temperaturen, insbesondere in den Nachtstunden, halten sich die Ferkel aktuell noch häufig im Stall auf. Doch auch dort können Besucher sie gut erspähen.

Die Tragezeit von Hausschweinen beträgt im Übrigen rund drei Monate, drei Wochen und drei Tage. Insgesamt etwa 112 bis 114 Tage. Dabei bereiten sie, ähnlich wie ihre wilden Verwandten, die Wildschweine, auf die Geburt vor, indem sie ein nestartiges Lager bauen.

Dort verbringen die Ferkel dann ihre ersten Lebenswochen. Gesäugt werden sie in der Regel über einen Zeitraum von drei bis vier Monaten.