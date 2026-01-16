Von Schlüssel bis Fernseher: Das wurde 2025 in Chemnitz alles vergessen

Chemnitz - Vergessen, verloren, abgegeben: Im Fundbüro der Stadt Chemnitz stapeln sich Dinge, die ihren Besitzern abhandengekommen sind - vom Schlüsselbund bis zum Lieblingskuscheltier.

Fast 6000 Gegenstände wurden 2025 im Fundbüro in der Webergasse abgegeben. © Sven Gleisberg

Manche Gegenstände finden schnell zurück nach Hause, andere bleiben monatelang liegen. TAG24 hat einen Blick in die Kisten der verlorenen Dinge geworfen.

2025 gingen im Fundbüro 5909 Gegenstände ein. "Das meiste kommt von der CVAG", sagt Fundbüro-Leiterin Daniela John.

Darunter finden sich vor allem Sporttaschen, Kleidungsstücke und Regenschirme. Doch auch die eine oder andere Kuriosität landet im Regal: So wartet dort auch ein Bierkasten samt Basketball auf seinen Besitzer.

"Wir haben aktuell außerdem einen Fernseher, einen Rollstuhl, die Scheibe eines Lasters und ein komplettes Golfschläger-Set", so John. Was man halt mal so liegen lässt ...

"Ab und zu bekommen wir auch Lieferungen von der Polizei mit Dingen, deren Besitzer nicht ausfindig gemacht werden konnten."