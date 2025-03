Dieser Metzger aus Chemnitz greift nach europäischem Blutwurst-Titel

Chemnitz - Jetzt wird's blutig! Also im besten Sinne. Die Metzgerei Gränitz aus Chemnitz zieht erneut ins große Wurst-Schlachtfeld, um sich den europäischen Blutwurst-Titel zu schnappen. Vergangenes Jahr gab’s Silber durch die "Confrérie des Chevaliers du Goûte-Boudin" - die "Bruderschaft der Ritter der Blutwurst" mit Sitz in Mortagne-au-Perche im Süden der Normandie. Dieses Jahr wollen sie in Frankreich richtig abräumen.