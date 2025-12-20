Adventswunder in Chemnitz: Chemnitzer Mittelalter-Weihnachtsmarkt bleibt

Chemnitz - Es ist ein kleines Weihnachtswunder! Der mittelalterliche Weihnachtsmarkt in Chemnitz stand wochenlang auf der Kippe. Nun steht fest: Der Mittelaltermarkt bleibt.

Organisator Henri Bibow (63) freut sich riesig, dass die Klosterweihnacht auch im kommenden Jahr wieder stattfinden kann. © Kristin Schmidt

"Die Zustimmung der Chemnitzer Bevölkerung zu unserem Markttreiben hat uns förmlich umgehauen", sagt Henri Bibow (63). Er organisiert den Mittelaltermarkt in der Inneren Klosterstraße seit 19 Jahren.

"In den zahllosen Gesprächen an den Ständen wurde uns deutlich, dass unser Teil des Weihnachtsmarktes tief in der Stadtgesellschaft verwachsen ist. Unsere Verkäuferinnen und Verkäufer an den Ständen spüren viel Zuspruch und Dankbarkeit von den Gästen", so Bibow. Ihm wurde schnell klar: Die Klosterweihnacht muss bleiben.

Also wurde erneut geprüft, ob der mittelalterliche Weihnachtsmarkt nicht doch auf den Jacobikirchhof umziehen könnte. "Nach Rücksprache mit den Händlern und Gastronomen einigten sich dann Agentur und Standbetreiber auf eine kleinere, finanzierbare Variante", heißt es dazu. Auch die Stadt willigte ein.

Bedeutet: Der Mittelaltermarkt findet 2026 weiterhin statt, allerdings auf dem Jacobikirchhof. "Für die Händler in der Inneren Klosterstraße bedeutet dies, im kommenden Jahr zwar nicht am angestammten Platz, aber irgendwo im Bereich zwischen Jacobikirche und Klosterstraße einen neuen Standplatz finden zu können", teilt der Veranstalter mit.

