Adventswunder in Chemnitz: Chemnitzer Mittelalter-Weihnachtsmarkt bleibt
Chemnitz - Es ist ein kleines Weihnachtswunder! Der mittelalterliche Weihnachtsmarkt in Chemnitz stand wochenlang auf der Kippe. Nun steht fest: Der Mittelaltermarkt bleibt.
"Die Zustimmung der Chemnitzer Bevölkerung zu unserem Markttreiben hat uns förmlich umgehauen", sagt Henri Bibow (63). Er organisiert den Mittelaltermarkt in der Inneren Klosterstraße seit 19 Jahren.
"In den zahllosen Gesprächen an den Ständen wurde uns deutlich, dass unser Teil des Weihnachtsmarktes tief in der Stadtgesellschaft verwachsen ist. Unsere Verkäuferinnen und Verkäufer an den Ständen spüren viel Zuspruch und Dankbarkeit von den Gästen", so Bibow. Ihm wurde schnell klar: Die Klosterweihnacht muss bleiben.
Also wurde erneut geprüft, ob der mittelalterliche Weihnachtsmarkt nicht doch auf den Jacobikirchhof umziehen könnte. "Nach Rücksprache mit den Händlern und Gastronomen einigten sich dann Agentur und Standbetreiber auf eine kleinere, finanzierbare Variante", heißt es dazu. Auch die Stadt willigte ein.
Bedeutet: Der Mittelaltermarkt findet 2026 weiterhin statt, allerdings auf dem Jacobikirchhof. "Für die Händler in der Inneren Klosterstraße bedeutet dies, im kommenden Jahr zwar nicht am angestammten Platz, aber irgendwo im Bereich zwischen Jacobikirche und Klosterstraße einen neuen Standplatz finden zu können", teilt der Veranstalter mit.
Tausende Unterschriften für Erhalt des Marktes
Zuvor tobte eine hitzige Debatte in Chemnitz. Denn das Aus für den Mittelaltermarkt schien bereits besiegelt zu sein.
Grund dafür war die Neuvergabe der Fläche. Schnell wurde eine Petition zum Erhalt des Markes ins Leben gerufen. Fast 9000 Unterschriften kamen zusammen.
Auch im Stadtrat wurde diskutiert. Um den Markt zu erhalten, brauche es "ein kleines Weihnachtswunder", sagte SPD-Stadträtin Jacqueline Drechsler (49).
Und das "Weihnachtswunder" kam tatsächlich. Die Chemnitzer können sich also auch im kommenden Jahr wieder auf die Klosterweihnacht freuen.
Titelfoto: Bildmontage: Kristin Schmidt (2)