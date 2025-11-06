 811

Weitere Fahrradstraße in Chemnitz wird geprüft

Chemnitz könnte in absehbarer Zeit gleich zwei neue Fahrradstraßen bekommen.

Von Raik Bartnik

Chemnitz - Chemnitz könnte in absehbarer Zeit gleich zwei neue Fahrradstraßen bekommen. Das Rathaus bestätigte jetzt auf TAG24-Anfrage entsprechende Planungen.

Die Fabrikstraße beginnt an der Bierbrücke und führt bis zur Hartmannstraße.
Die Fabrikstraße beginnt an der Bierbrücke und führt bis zur Hartmannstraße.  © Kristin Schmidt

Unter die Lupe genommen wird derzeit nicht nur die Uferstraße zwischen Zieschestraße und Geibelstraße.

Auch für die im Zentrum gelegene Fabrikstraße prüft die Stadtverwaltung die Voraussetzungen.

Grünen und Linken geht das zu langsam: Sie wollen die Regelung für die Uferstraße per Stadtratsvotum im Expresstempo durchsetzen.

Wird auch die Fabrikstraße bald zur Fahrradstraße?
Wird auch die Fabrikstraße bald zur Fahrradstraße?  © Kristin Schmidt

Die beiden bislang eingerichteten Fahrradstraßen - auf der Reichenhainer Straße und der Schloßstraße - gibt es seit 2021.

Titelfoto: Kristin Schmidt

Mehr zum Thema Chemnitz Lokal: