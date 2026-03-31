Was macht der Oldtimer vor der Chemnitzer Sparkasse?
Chemnitz - Wenn ein Museumsstück zum Lieferwagen wird, muss die Fracht besonders sein.
Ludwig Karsch (52) vom Verein des Fahrzeugmuseums packte am Dienstag druckfrische Exemplare "Sächsische Fahrzeuggeschichten" in einen Wanderer von 1937 und tuckerte damit zur Sparkasse Chemnitz, die den Druck finanziert hatte.
"Das ist unser Museum to go", beschreibt Karsch in Kürze die Neuerscheinung, die einen Überblick über sächsische Fahrzeuge von ihren Anfängen bis in die jüngste Vergangenheit gibt.
"Das Buch zeigt den Stolz der Sachsen auf ihre Fahrzeuge", ergänzt Kathy Eichhold (45) vom Museum.
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Neun Autoren haben Geschichte, Anekdoten und Fotos zusammengetragen – von den Wanderer-Hochrädern über die "Silberpfeile" der Auto Union, Fahrzeuge in der DDR bis hin zu den aktuellen Produktionsstandorten von VW und Porsche. Das Buch "Sächsische Fahrzeuggeschichten" gibt's im Buchhandel für 19,90 Euro.
Titelfoto: Ralph Kunz