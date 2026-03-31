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Was macht der Oldtimer vor der Chemnitzer Sparkasse?

Nächster Halt: Chemnitz! Historischer Wanderer ist auf Dankeschön-Tour, denn wenn ein Museumsstück zum Lieferwagen wird, muss die Fracht besonders sein.

Von Mandy Schneider

Chemnitz - Wenn ein Museumsstück zum Lieferwagen wird, muss die Fracht besonders sein.

Ein Wanderer von 1937 stand am Dienstag vor der Sparkasse Chemnitz.
Ein Wanderer von 1937 stand am Dienstag vor der Sparkasse Chemnitz.  © Ralph Kunz

Ludwig Karsch (52) vom Verein des Fahrzeugmuseums packte am Dienstag druckfrische Exemplare "Sächsische Fahrzeuggeschichten" in einen Wanderer von 1937 und tuckerte damit zur Sparkasse Chemnitz, die den Druck finanziert hatte.

"Das ist unser Museum to go", beschreibt Karsch in Kürze die Neuerscheinung, die einen Überblick über sächsische Fahrzeuge von ihren Anfängen bis in die jüngste Vergangenheit gibt.

"Das Buch zeigt den Stolz der Sachsen auf ihre Fahrzeuge", ergänzt Kathy Eichhold (45) vom Museum.

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Kathy Eichholz (45, v.r.) und Ludwig Karsch (52) übergaben vor einer Wanderer-W26-Pullmann-Limousine ein Exemplar an Sparkassen-Vorstand Michael Kreuzkamp (56). Am Buch wirkte auch Jens Conrad (l.) mit.
Kathy Eichholz (45, v.r.) und Ludwig Karsch (52) übergaben vor einer Wanderer-W26-Pullmann-Limousine ein Exemplar an Sparkassen-Vorstand Michael Kreuzkamp (56). Am Buch wirkte auch Jens Conrad (l.) mit.  © Ralph Kunz
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Das Museum für sächsische Fahrzeuge Chemnitz hat ein Buch herausgebracht.
Das Museum für sächsische Fahrzeuge Chemnitz hat ein Buch herausgebracht.  © Ralph Kunz

Neun Autoren haben Geschichte, Anekdoten und Fotos zusammengetragen – von den Wanderer-Hochrädern über die "Silberpfeile" der Auto Union, Fahrzeuge in der DDR bis hin zu den aktuellen Produktionsstandorten von VW und Porsche. Das Buch "Sächsische Fahrzeuggeschichten" gibt's im Buchhandel für 19,90 Euro.

Titelfoto: Ralph Kunz

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