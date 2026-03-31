Was macht der Oldtimer vor der Chemnitzer Sparkasse?

Chemnitz - Wenn ein Museumsstück zum Lieferwagen wird, muss die Fracht besonders sein.

Ein Wanderer von 1937 stand am Dienstag vor der Sparkasse Chemnitz. © Ralph Kunz

Ludwig Karsch (52) vom Verein des Fahrzeugmuseums packte am Dienstag druckfrische Exemplare "Sächsische Fahrzeuggeschichten" in einen Wanderer von 1937 und tuckerte damit zur Sparkasse Chemnitz, die den Druck finanziert hatte.

"Das ist unser Museum to go", beschreibt Karsch in Kürze die Neuerscheinung, die einen Überblick über sächsische Fahrzeuge von ihren Anfängen bis in die jüngste Vergangenheit gibt.

"Das Buch zeigt den Stolz der Sachsen auf ihre Fahrzeuge", ergänzt Kathy Eichhold (45) vom Museum.