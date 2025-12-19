Dieser Chemnitzer Stadtteil bekommt neue Straßenbeleuchtungen

Chemnitz - In den Straßen von Chemnitz-Schönau wird es demnächst auf neue Art hell, wenn es dunkel ist: Mehrere Straßen werden mit LED-Beleuchtung ausgestattet. In einigen Straßen leuchtet es bereits energieschonend.

Die Straßenbeleuchtung in Chemnitz-Schönau soll künftig moderner und stromsparender werden. © Ralph Kunz

"Die Erneuerung und Umstellung auf moderne und energieeffiziente LED-Straßenbeleuchtung ist im gesamten Gebiet geplant", so Baubürgermeister Thomas Kütter (49, parteilos) auf eine Ratsanfrage.

So wurde die Guerickestraße bereits teilweise mit dem neuen Licht ausgestattet. In diesem Jahr soll auch die Beleuchtung an der Liliencronstraße fertiggestellt werden.