Dieser Chemnitzer Stadtteil bekommt neue Straßenbeleuchtungen

Die Straßen von Chemnitz-Schönau bekommen neue Straßenbeleuchtungen. Künftig wird auf LED umgestellt.

Von Robert Preuße

Chemnitz - In den Straßen von Chemnitz-Schönau wird es demnächst auf neue Art hell, wenn es dunkel ist: Mehrere Straßen werden mit LED-Beleuchtung ausgestattet. In einigen Straßen leuchtet es bereits energieschonend.

Die Straßenbeleuchtung in Chemnitz-Schönau soll künftig moderner und stromsparender werden.
Die Straßenbeleuchtung in Chemnitz-Schönau soll künftig moderner und stromsparender werden.

"Die Erneuerung und Umstellung auf moderne und energieeffiziente LED-Straßenbeleuchtung ist im gesamten Gebiet geplant", so Baubürgermeister Thomas Kütter (49, parteilos) auf eine Ratsanfrage.

So wurde die Guerickestraße bereits teilweise mit dem neuen Licht ausgestattet. In diesem Jahr soll auch die Beleuchtung an der Liliencronstraße fertiggestellt werden.

Unter anderem die Guerickestraße soll eine neue LED-Straßenbeleuchtung bekommen.
Unter anderem die Guerickestraße soll eine neue LED-Straßenbeleuchtung bekommen.

Darüber hinaus sollen vier Straßen bis 2027 neuartig beleuchtet werden: Popowstraße, Zeppelinstraße, Guerickestraße, Windweg. Eins Energie investiert für die LED-Beleuchtung circa 300.000 Euro.

