Dieser Chemnitzer Stadtteil bekommt neue Straßenbeleuchtungen
Chemnitz - In den Straßen von Chemnitz-Schönau wird es demnächst auf neue Art hell, wenn es dunkel ist: Mehrere Straßen werden mit LED-Beleuchtung ausgestattet. In einigen Straßen leuchtet es bereits energieschonend.
"Die Erneuerung und Umstellung auf moderne und energieeffiziente LED-Straßenbeleuchtung ist im gesamten Gebiet geplant", so Baubürgermeister Thomas Kütter (49, parteilos) auf eine Ratsanfrage.
So wurde die Guerickestraße bereits teilweise mit dem neuen Licht ausgestattet. In diesem Jahr soll auch die Beleuchtung an der Liliencronstraße fertiggestellt werden.
Darüber hinaus sollen vier Straßen bis 2027 neuartig beleuchtet werden: Popowstraße, Zeppelinstraße, Guerickestraße, Windweg. Eins Energie investiert für die LED-Beleuchtung circa 300.000 Euro.
Titelfoto: Ralph Kunz