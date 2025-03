Weniger Busse für den Stadtrand in Chemnitz? Fahrgastverband sauer: "Rückschritt für Mobilität"

Chemnitz - Fahren bald weniger Busse und Bahnen der CVAG in Chemnitz? Der Stadtrat will in dieser Woche darüber entscheiden. Grund für die geplanten Fahrplan-Kürzungen sind drastische Sparmaßnahmen. Dass am ÖPNV-Angebot gespart werden soll, kritisiert der Fahrgastverband massiv.