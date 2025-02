Um Millionen-Loch im Haushalt zu stopfen: Chemnitz will Grundsteuer schon wieder anheben

Chemnitz - Wird die Grundsteuer in Chemnitz noch teurer? Die Kostenbescheide sind gerade 14 Tage verschickt, da will das Rathaus schon wieder an der Steuerschraube drehen. Die erneute Anhebung ist Teil der umstrittenen 70-Punkte-Streichliste, mit denen das Rathaus die Finanzmisere eindämmen will.