Wenn der Chemnitzer Weihnachtsmarkt schließt: "Wooosn"-Wirt Bonesky feiert bis in die Nacht

Chemnitz - Wo bekommt man in Chemnitz eigentlich noch einen Drink, wenn der Weihnachtsmarkt schließt? Gastronom Henrik Bonesky (46, "Wooosn") hat die Antwort: Auch 2025 öffnet seine Party-Location direkt neben dem Markt.

Wo früher Unterwäsche verkauft wurde, öffnet Henrik Bonesky (46) dieses Jahr wieder sein Party-Stadl. © Kristin Schmidt

"Letztes Jahr habe ich alle Löcher in den Wänden zugemacht", lacht Bonesky. "Jetzt habe ich sie alle wieder reingebohrt." Der Vermieter hatte gehofft, im Laufe des Jahres einen neuen Händler für die Räume zu finden. Daraus wurde nichts.

Glück für den Event-Profi, der das ehemalige Hunkemöller-Geschäft für zwölf Abende wieder ins Party-Stadl "Schmäh" verwandelt.

"Zur Not hätte ich auch eine Ausweich-Location gehabt", sagt Henrik Bonesky. Letztes Jahr feierte das "Schmäh" Premiere. "Das lief richtig gut, überraschend gut."