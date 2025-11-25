 519

Wertstoffhöfe in Chemnitz am Mittwoch alle geschlossen!

Von Claudia Ziems

Am Mittwoch bleiben alle Wertstoffhöfe in Chemnitz zu.

Wie der Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz (ASR) mitteilte, bleiben die Höfe an dem Tag wegen einer Schulungsmaßnahme ganztägig zu.

Standort der Wertstoffhöfe:

  • Blankenburgstraße 62
  • Usti nad Labem 30
  • Weißer Weg
  • Jägerschlößchenstraße 15a
  • Kalkstraße 47

Die regulären Öffnungszeiten der Wertstoffhöfe sind:

  • Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag 8 bis 18 Uhr
  • Mittwoch 10 bis 19 Uhr
  • Samstag 7 bis 15 Uhr

Titelfoto: Maik Börner

