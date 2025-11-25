Wertstoffhöfe in Chemnitz am Mittwoch alle geschlossen!

Chemnitz - Am Mittwoch sind alle Wertstoffhöfe in Chemnitz geschlossen.

Am Mittwoch bleiben alle Wertstoffhöfe in Chemnitz zu. © Maik Börner

Wie der Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz (ASR) mitteilte, bleiben die Höfe an dem Tag wegen einer Schulungsmaßnahme ganztägig zu.

Standort der Wertstoffhöfe: