519
Wertstoffhöfe in Chemnitz am Mittwoch alle geschlossen!
Chemnitz - Am Mittwoch sind alle Wertstoffhöfe in Chemnitz geschlossen.
Wie der Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz (ASR) mitteilte, bleiben die Höfe an dem Tag wegen einer Schulungsmaßnahme ganztägig zu.
Standort der Wertstoffhöfe:
- Blankenburgstraße 62
- Usti nad Labem 30
- Weißer Weg
- Jägerschlößchenstraße 15a
- Kalkstraße 47
Die regulären Öffnungszeiten der Wertstoffhöfe sind:
- Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag 8 bis 18 Uhr
- Mittwoch 10 bis 19 Uhr
- Samstag 7 bis 15 Uhr
Titelfoto: Maik Börner