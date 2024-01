Wie geht es mit dem gläsernen Galeria-Kaufhaus in Chemnitz weiter?

Neue Pläne für das gläserne Galeria-Kaufhaus in Chemnitz. Diese gaben die neuen Inhaber der Krieger-Gruppe gemeinsam mit Oberbürgermeister Sven Schulze bekannt.

Von Sebastian Gogol

Chemnitz - Am und im Gebäudekomplex der Galeria Kaufhof in Chemnitz soll sich in den nächsten Monaten einiges tun!

Die Krieger Gruppe ist der neue Eigentümer der gläsernen Immobilie am Markt. © Ralph Kunz Konrad Krieger (22) und Andreas Uhlig (64) von der Krieger-Gruppe informierten am heutigen Dienstag über den aktuellen Stand der Entwicklungen. Auch OB Sven Schulze (52, SPD) hatte einen neuen Mietvertrag zur Unterschrift mitgebracht.

Die neue Innenstadtwache kommt! In der ehemaligen Mcdonalds-Filiale an der Zenti wird es ab April einen Sicherheitspunkt geben. Dieser wird von der Polizei und dem Stadtordnungsdienst betrieben. Drei Büros sind dafür vorgesehen. Von Montag bis Samstag soll der Sicherheitspunkt in den Nachmittags- und Abendstunden geöffnet haben, wie auch bei Großveranstaltungen. Laut OB könnten dort auch Fundsachen abgeben werden. "Damit wollen wir das Sicherheitsgefühl der Chemnitzer in der Innenstadt zu stärken", so der Oberbürgermeister. Chemnitz Lokal Pläne für Mini-Atomkraftwerk stoßen in Chemnitz auf Interesse Ein neuer Mieter für den Komplex steht damit schon fest, doch es sollen noch weitere folgen.

Kaufhaus soll attraktiver Handelsstandort werden