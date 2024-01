Standort gefunden: Innenstadt-Wache kommt in die Chemnitzer City

Chemnitz - Bereits im vergangenen Jahr kündigte Oberbürgermeister Sven Schulze (52, SPD) eine feste Sicherheitsstelle in der Chemnitzer Innenstadt an. Nun wird es konkret.

Laut Oberbürgermeister Sven Schulze (52, SPD) ist der neue Sicherheitspunkt ein wichtiger Schritt für mehr Sicherheit in der Innenstadt. © Maik Börner

Wie die Stadt am heutigen Dienstag mitteilte, wird der neue Sicherheitspunkt in der ehemaligen McDonald's-Filiale an der Zentralhaltestelle eingerichtet und vom Chemnitzer Stadtordnungsdienst und der Polizei besetzt werden.

Die Innenstadt-Wache soll montags bis samstags in den Nachmittags- und Abendstunden besetzt sein. Bei Großveranstaltungen in der Innenstadt werden die Mitarbeitenden bei Bedarf länger vor Ort sein.

Laut Oberbürgermeister Sven Schulze wird der neue Sicherheitspunkt im April eröffnet. Damit gehe man in Chemnitz einen weiteren Schritt, um das Sicherheitsgefühl der Chemnitzer in der Innenstadt zu stärken.

"Die Stelle dient allen in sicherheitsrelevanten Fragen als Anlaufpunkt, und die Kolleginnen und Kollegen dort können dann gegebenenfalls weitere Schritte veranlassen", erklärt Schulze weiter und bedankt sich bei allen Beteiligten für die gute und zielgerichtete Zusammenarbeit.