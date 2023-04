Wie soll Chemnitz 2035 aussehen? Bürger feilen an Konzept mit

Chemnitz - Wie soll Chemnitz im Jahr 2035 aussehen? Dieser Frage geht das "Integrierte Stadtentwicklungskonzept" (INSEK Chemnitz 2035) nach. Chemnitzer Bürger und Organisationen nahmen am Donnerstag an einer Veranstaltung teil, um an dem Konzept mitzuwirken.