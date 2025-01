Wie viel spart das Chemnitzer Rathaus durch Kita-Schließungen?

Chemnitz - Das drohende Aus für zunächst zehn städtische Kitas war das kommunalpolitische Topthema 2024 in Chemnitz. Im Dezember hatte der Stadtrat den endgültigen Beschluss auf Januar 2025 verschoben. Doch was wird es am Ende wirklich für die leere Stadtkasse bringen, wenn die sieben auf der Liste verbliebenen Einrichtungen dicht gemacht werden? Das wollte die SPD vom Rathaus genau wissen.