Diskussion um Kita-Schließungen in Chemnitz: Bisher keine konkreten Ergebnisse!

Die Sondersitzung geriet zu einem emotionalen Schlagabtausch über die Rathaus-Pläne, die im Dezember zur Entscheidung stehen. Demnach sollen die zehn Kitas bis 2028 ihre Pforten schließen – zwei Kitas in Uni-Nähe auf der Reichenhainer Straße bereits im kommenden Jahr.

"Wir wollen niemandem politische Absicht unterstellen. Uns ist es aber wichtig, politische Entscheidungen und den Prozess ihrer Entstehung so transparent wie möglich zu begleiten." Man habe aufgrund der Unerfahrenheit keinen direkten Beschlussantrag formuliert.

Die Elternvertreter Florian Melcher, Silke Rutsatz und Mariana Weber (v.l.) haben beispielsweise die Zusammenlegung der Kitas Albert-Schweitzer-Straße und Harthweg vorgeschlagen. © Kristin Schmidt

Die Eltern sollten sich mit ihren Briefen an den Eigentümer, den Sächsischen Immobilienbetrieb (SIB), wenden. Außerdem habe man insgesamt ausreichend in Ausschüssen, auf Info-Veranstaltungen und in Gesprächen mit Elternräten informiert.

Auch drei betroffene Eltern, die bereits eine Petition gegen die Schließungen gestartet hatten, traten ans Rednerpult, darunter Silke Rutsatz (33), Mitglied im Elternrat der Kita "Lupinio": "Weitere Schließungen haben weitreichende Konsequenzen. Schon jetzt gibt es in den Chemnitzer Kitas massive Personalengpässe."

Die Vorwürfe der anderen Fraktionen an das BSW reichten dann von "Das BSW führt die anderen Stadträte vor" (CDU) bis hin zu "Inszenierung für öffentliche Aufmerksamkeit" (Grüne).

Nach drei Stunden wurde die Debatte schließlich abgebrochen. BSW-Fraktionschefin Jeannette Wilfer (34) zeigte sich zufrieden mit der Aussprache: "Unserem Anliegen Kitastandorte und -plätze zu erhalten wurde über die Stadtgrenzen hinaus ein Podium. Es ist ein Signal aus einer der größten Städte Ostdeutschlands, dass alle Kommunen unter fehlenden Finanzmitteln leiden."

Und weiter: "Wir sehen den Gesetzgeber in der Pflicht, den Betreuungsschlüssel endlich zu ändern. Damit wären die Kitas mit entsprechenden Finanzmitteln von Land und Bund gerettet."