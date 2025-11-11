Wie weiter mit dem Chemnitzer Schauspielhaus? Stadträte erhöhen Druck aufs Rathaus

Chemnitz - Sanieren im Traditionshaus in der Zieschestraße oder neu bauen hinterm Spinnbau in Altchemnitz - diese Grundsatzentscheidung zum Schauspielhaus im Stadtrat lässt weiter auf sich warten. Baubürgermeister Thomas Kütter (49, parteilos) dämpft alle Hoffnungen auf ein schnelles Votum in Chemnitz .

Das alte Schauspielhaus am Park der Opfer des Faschismus verfällt weiter. © Kristin Schmidt

"Die Vorlage wird frühestens Anfang 2026 zur Beschlussfassung vorliegen", erklärte Kütter. Zusammen mit Kulturbürgermeisterin Dagmar Ruscheinsky (66, parteilos) stellte er sich in einer öffentlichen BSW-Fraktionssitzung den Fragen und verteidigte die Rathaus-Linie: den Spinnbau modernisieren und auf dem Gelände eine neue Schauspielbühne bauen.

Seine Rechnung: "Die Sanierung des alten Schauspielhauses würde mehr als 34 Millionen Euro kosten. Doch dort hätten wir trotzdem nicht genug Platz, alle acht derzeitigen Theaterstandorte zusammenzubringen."

Außerdem sei der Spinnbau beim Publikum beliebt: "Wir könnten sehen, was wir mit bis zu 40 Millionen Euro dort aufbauen könnten."

Das BSW hat sich schon lange für den Neubau ausgesprochen, will Tempo: Enrico Hilbert (49) sagte, die Aktenlage reiche, jetzt müsse entschieden werden, um Kosten zu sparen.