Wilde Tierschutz-Debatte im Chemnitzer Stadtrat: Hier geht's zu wie im Taubenschlag

Chemnitz - Tauben, Turteln, Tierschutz und ziemlich viel Theater: Im Chemnitzer Stadtrat ist ein Antrag der Linken für ein Stadttauben-Management nach Augsburger Vorbild zur grotesken Grundsatzdebatte geworden.

Susanne Schaper (48, Linke) warb im Rat leidenschaftlich für ein Stadttauben-Management nach Augsburger Vorbild. © Sven Gleisberg

Eigentlich ging es nur um einen Prüfauftrag: Die Stadtverwaltung sollte untersuchen, ob Tauben in betreuten Taubenschlägen angesiedelt, dort versorgt und ihre Eier regelmäßig gegen Attrappen ausgetauscht werden könnten.

Susanne Schaper (48, Linke) ahnte schon, dass viele den Vorstoß "als lächerlich oder unnötig ansehen". Genau das wollte sie nicht gelten lassen: "Tierschutz, in diesem Fall Taubenschutz, ist nichts Banales", sagte sie und hielt ein leidenschaftliches Plädoyer für die oft verachteten Vögel.

Schaper erinnerte an die lange gemeinsame Geschichte von Mensch und Taube, sprach von Liebessymbol, Friedenssymbol und Märchenfigur - und warb mit Pathos um Zustimmung: "Lassen Sie die Taube nicht nur Symbol sein, sondern finden Sie auch ein Herz dafür!"